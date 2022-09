GTA 6, potrebbe essere stato svelato il nome dell’attrice protagonista

Rockstar Games è stata vittima di un leak di GTA 6, un episodio molto grave che ha visto finire online oltre 90 filmati e immagini del gioco.

Il danno al sequel di Grand Theft Auto V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) è stato sicuramente abbastanza elevato, sebbene in queste ore sono emersi importanti aggiornamenti.

Difatti, il sospettato dell’attacco hacker sarebbe stato arrestato dalla polizia britannica proprio in queste ore, sebbene al momento in cui scriviamo non sia ancora emerso il suo nome.

Ora, come riportato anche su Twitter dall’insider Idle Sloth, potrebbe essere emerso il nome dell’attrice che vestirà virtualmente i panni della protagonista di GTA 6.

Alexandra Echavarri ha infatti dichiarato di star lavorando a GTA 6 nei panni della protagonista del gioco, nota con il nome di Lucia.

Ma non solo: l’informazione, che arriva dal profilo IMDb della Echavarri, riporta che il nuovo episodio della serie Rockstar Games dovrebbe essere in uscita nel 2025.

Pur non essendo troppo nota al grande pubblico, Alexandra ha partecipato a vari cortometraggi, oltre ad essere entrata nel cast del film Attraction to Paris (2021).

(FYI) Alexandra Echavarri confirms she is working on GTA 6 as 'Lucia' the main female protagonist on her IMBD page Source:https://t.co/RAnNNkUvuj pic.twitter.com/zLB0kJesMN — Idle Sloth (@IdleSloth84_) September 22, 2022

Il leak di GTA 6 ha confermato i due protagonisti del gioco, un maschio e una femmina, rispettivamente noti con i nomi di Lucia e Jason (al momento il personaggio maschile rimane avvolto nel mistero).

Non ci resta che attendere ora le prime informazioni ufficiali da parte dello sviluppatori, le quali saranno rilasciate quasi certamente a tempo debito (e non appena lo scandalo del leak sarà spento una volta per tutte).

Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla compagnia sono state in ogni caso spiegate le reazioni di Rockstar a seguito del gravissimo furto di dati di pochi giorni fa.

Un furto che, lo ricordiamo, potrebbe costare a GTA 6 anche dei piccoli ritardi sulla tabella di marcia, specie per quanto riguarda l’uscita del gioco sugli scaffali dei negozi.