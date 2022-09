Dall’Inghilterra: arrestato l’hacker che ha fatto leakare GTA 6

A meno di una settimana dall’arrivo online della valanga di contenuti che hanno visto GTA 6 protagonista di un titanico leak, secondo fonti britanniche sarebbe già finita la carriera dell’hacker che si era intrufolato nei dati di Rockstar Games, trafugando le informazioni sull’atteso videogioco.

Come svelato dal reporter Matthew Keys, infatti, la Polizia di Londra ha arrestato un giovane, un 17enne, che è ritenuto essere responsabile degli attacchi hacker che hanno colpito sia Rockstar che Uber.

«La Polizia del Regno Unito ha arrestato un 17enne sospettato di aver hackerato Rockstar Games e di aver fatto trapelare i dati associati a Grand Theft Auto 6» scrive il giornalista Keys.

La notizia, ripresa anche dalla BBC a questo indirizzo, al momento non anticipa altri dettagli ufficiali, facendo sapere che il giovane è ora sotto la custodia della Polizia e della sua unità contro i cyber-crimini.

L’account Twitter ufficiale della Polizia di Londra ha a sua volta confermato l’arresto del giovane nell’Oxfordshire, come potete vedere di seguito.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).

He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J

— City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022