GTA 6: la data di uscita non c’è, ma forse abbiamo l’anno del lancio

Il leak di GTA 6 delle scorse settimane ha permesso ai fan di dare un assaggio del nuovo capitolo della serie targata Rockstar, sebbene al momento manchi ancora la data di uscita.

Il sequel di GTA V è sicuramente tra i giochi più attesi dei prossimi anni, sebbene al momento non è chiaro quando potremo metterci sopra le mani.

Mentre qualcuno ha deciso di ingannare l’attesa mostrandoci come sarebbe il nuovo GTA con l’ausilio del potente motore grafico Unreal Engine 5, ora arrivano buone nuove riguardo la release del titolo

L’ormai noto Idle Sloth ha infatti riportato un documento in cui sembrerebbe essere specificato l’anno di lancio del nuovo GTA 6.

Secondo la risposta di Microsoft al documento in merito alla discussa acquisizione di Activision Blizzard, si legge che GTA 6 dovrebbe vedere la luce tra un paio di anni.

Più precisamente, la riga del documento in questione recita: «L’attesissimo Grand Theft Auto VI dovrebbe essere rilasciato nel 2024». La frase lascia sicuramente poco spazio all’immaginazione.

Poco sotto, il tweet di Idle Sloth che mostra il documento originale.

(FYI) According to the Microsoft response to the issues statement document to CMA. It says "The highly anticipated Grand Theft Auto VI is expected to be released in 2024"

Source on page 24:https://t.co/doake31Q1n

Credit to @JoseAvilaTa for the heads pic.twitter.com/zkUHB1owzD

— Idle Sloth (@IdleSloth84_) November 23, 2022