GTA 5, un bug svela un’area inedita (sotto il vostro appartamento)

Grand Theft Auto Online, l’ormai celeberrima modalità online di GTA 5, immerge i giocatori nella città di Los Santos, con tantissimi altri utenti collegati in tutto il mondo.

Il titolo Rockstar, rilasciato nel 2013 ma previsto a breve anche su piattaforme PS5 e Xbox Series X|S, ha mantenuto alta la sua popolarità grazie anche e soprattutto ai contenuti aggiunti rilasciati a cadenza regolare.

Come molti sapranno, gli appartamenti sono di solito l’unico posto in GTA Online in cui i giocatori si sentono al sicuro, sebbene un bug decisamente strano dimostra purtroppo che non è sempre così.

Un utente via Reddit ha infatti pubblicato un video di un glitch abbastanza singolare, che mostra il personaggio precipitare all’interno del suo stesso appartamento, andando a finire in uno stanzino misterioso sito alcuni piani più in basso e senza apparente via d’uscita.

Poco sotto, il filmato che mostra il bug in azione:

Dopo essersi svegliato in uno degli attici del casinò sopra il Casinò Diamond, l’utente noto come “watchluck” tenta di lasciare l’appartamento, ma finisce per precipitare in un’area completamente nuova.

Il giocatore non cade infatti nel vuoto della mappa, come spesso accade in questi casi, bensì finisce in una piccola stanza con al suo interno alcuni sistemi di alimentazione elettrica.

Vediamo watchluck in grado di camminare liberamente per la stanza (un po’ spaesato, a dire il vero), senza però riuscire ad andarsene.

Un fan ha sottolineato che, poco prima del glitch, la schermata di caricamento di GTA Online era diversa dal solito, cosa questa che potrebbe essere una sorta di avvisaglia al problema.

La schermata in questione mostra Tony tenere un drink in mano all’interno di un club, un’immagine che molti giocatori hanno segnalato quando la connessione Internet è scarsa (il che potrebbe essere quindi la vera causa del bug).

Anche se la stanza di cemento in cui cade il giocatore sembrerebbe essere un’area inutilizzata, in realtà potrebbe essere una location usata nel corso delle missioni del Casinò Diamond.

