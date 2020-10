Grand Theft Auto San Andreas compie 16 anni: GTA 6 si ispirerà al più grande?

Era il 29 ottobre 2004 e sul mercato europeo usciva uno dei titoli Rockstar più amati di tutti i tempi: stiamo ovviamente parlando di Grand Theft Auto: San Andreas (per gli amici, GTA: San Andreas).

Sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games, il gioco vide la luce inizialmente per PlayStation 2 e Xbox, per poi approdare successivamente anche su PlayStation 3, Xbox 360, PC e telefonia mobile.

La storia di Carl Johnson, noto anche come CJ, criminale afroamericano nonché membro della Grove Street Family, è diventata in breve tempo una delle avventure free roaming a 128-bit più giocate di tutti i tempi, complici anche le vendite assolutamente stratosferiche a livello mondiale.

Poco sotto, il primo – e assolutamente non politically correct – trailer ufficiale del gioco:

Sono in molti a sperare che il prossimo Grand Theft Auto VI (o GTA 6) possa in qualche modo ereditare lo stile e il look di uno dei capitoli della serie più grandi e vasti di sempre.

Al momento in cui scriviamo, Rockstar Games non ha ancora confermato ufficialmente di aver dato il via allo sviluppo del gioco, sebbene sia molto probabile che il titolo sia attualmente in lavorazione, anche su console di prossima generazione (oltre che su PC).

L’unica cosa certa è che R* ha deciso che il suo Grand Theft Auto V, uscito originariamente nella generazione di Xbox 360 e PlayStation 3, approderà molto presto anche su Xbox Series X e PlayStation 5 (dopo essere arrivato su Xbox One e PlayStation 4), in una veste che purtroppo potrebbe non essere poi così tanto next-gen.

Se tutto andrà come deve andare, la serie di GTA entrerà di prepotenza nella “vera” nuova generazione solo con il sesto capitolo ufficiale che – si spera – potrebbe essere annunciato nei prossimi mesi.

Se volete saperne di più su GTA San Andreas non perdete il nostro nostalgico speciale dedicato, chiamato “la lunga estate caldissima”, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.