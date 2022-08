GTA 6 sarà “il nuovo punto di riferimento”: arrivano le prime novità ufficiali sullo sviluppo

Durante l’ultimo aggiornamento finanziario di Take-Two, il publisher ha avuto modo di parlare di uno dei giochi più attesi da investitori, critica e appassionati: stiamo naturalmente parlando di GTA 6, attualmente avvolto nel mistero ma il cui sviluppo è già stato confermato da Rockstar Games.

Il nuovo capitolo della saga avrà un compito decisamente poco semplice, dovendo raccogliere l’eredità dell’ottimo Grand Theft Auto V (trovate l’edizione PS5 in consegna rapida su Amazon), ma sia sviluppatori che publisher sono più che consapevoli della sfida e ottimisti di quello che si preannuncia essere un grande successo.

Nelle scorse settimane era stata Rockstar Games a rassicurare i fan, garantendo che il sesto episodio sarà «il miglior gioco della serie», dato che le aspettative della community sono esattamente quelle.

Tuttavia, una lunghissima serie di offerte di lavoro aveva fatto sospettare che lo sviluppo sarebbe ancora nelle fasi iniziali: una preoccupazione che Take-Two ha provato a mettere a tacere, sottolineando che la produzione è già «a buon punto».

Come riportato da PC Gamer, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha infatti parlato di quelle che sono le ambizioni di GTA 6, un prodotto che dovrà essere trattato come un vero e proprio nuovo apice dell’industria videoludica:

«Con lo sviluppo del prossimo capitolo di Grand Theft Auto, che è già a buon punto, il team di Rockstar Games è determinato a creare ancora una volta un nuovo punto di riferimento non solo per la serie, ma anche per l’industria e per tutto l’intrattenimento, proprio come il marchio ha già fatto con ognuna delle produzioni principali».