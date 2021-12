GTA 3 poteva essere un’esclusiva Xbox, ma Microsoft rifiutò: ecco perché

GTA 3 è stato sicuramente un capitolo rivoluzionario per Rockstar Games, riuscendo a realizzare in modo eccezionale il passaggio del franchise al mondo tridimensionale.

Lo storico capitolo, incluso all’interno di GTA Trilogy, è ancora oggi uno degli episodi più amati della serie, che all’epoca uscì per un periodo limitato esclusivamente su PlayStation 2.

Microsoft ha però rivelato grazie a un nuovo interessantissimo documentario, che ha svelato anche alcuni retroscena relativi alla chiusura dello studio di Fable, che avrebbe potuto avere il terzo capitolo principale della serie in esclusiva su Xbox.

Come riportato da Screen Rant, sembra infatti che Rockstar Games avesse approcciato per prima Microsoft, in un periodo in cui la casa di Redmond stava cercando partner di terze parti per rinforzare il catalogo della console.

Tuttavia, la casa di Xbox rimase inizialmente perplessa e non credette molto nella proposta degli sviluppatori, declinando la proposta: Microsoft era infatti convinta che Rockstar non potesse riuscire a fare una transizione convincente dal 2D al 3D.

Ovviamente, come i giocatori ben sapranno, la situazione andò decisamente bene ed il capitolo incluso su GTA Trilogy diventò in breve tempo uno dei giochi più popolari di PlayStation 2, con Sony che invece accettò e si guadagnò un’ottima esclusiva temporanea.

Di seguito potete trovare la clip video del documentario relativa alla mancata esclusività Xbox di GTA 3:

In 2001, Rockstar Games approached Microsoft to pitch GTA3 for the original Xbox but the Microsoft execs outright rejected them – thus forcing them turn to Sony to make the title a limited time exclusive for the PS2, according to a new released documentary by Xbox. pic.twitter.com/ijrJUGlc6g

— Ben Turpin (@videotech_) December 14, 2021