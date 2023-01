Gran Turismo 7 VR è ufficiale e sarà gratis: ecco la data di uscita

Gran Turismo 7 avrà una nuova versione, per così dire, perché diventerà in realtà virtuale con un aggiornamento gratuito per PlayStation VR 2.

La nuova generazione della realtà virtuale secondo PlayStation, che potete già ordinare su Amazon, ingrossa così la sua lineup.

La quale è già piena di titoli molto interessanti che, certo, avranno un pezzo molto alto rispetto alla media e i giocatori si aspettavano potessero essere più bassi.

E se Gran Turismo 7 probabilmente non arriverà mai su PC a questo punto, gli utenti PlayStation potranno godere anche di un’altra feature.

Come riporta Dualshockers, l’ultimo episodio della leggendaria serie di videogiochi sportivi avrà il “trattamento VR” giusto in tempo per il lancio del nuovo visore.

Parlando sul palco durante la conferenza CES 2023 di Sony a Las Vegas, il CEO dell’azienda Jim Ryan ha confermato che il titolo di Polyphony Digital verrà pubblicato come gioco di lancio per PSVR 2 il 22 febbraio 2023.

I dettagli su Gran Turismo 7 per PSVR 2 sono pochi, purtroppo, ed è mancato anche il classico approfondito dai canali come il Blog per esempio. Al di là del fatto che, beh, sarà in realtà virtuale, non è stata specificata nessun’altra informazione sull’operazione.

Tuttavia il dettaglio più importante è che sarà gratis.

Almeno per chi possiede il gioco, perché la versione VR di Gran Turismo 7 sarà un aggiornamento gratuito disponibile al lancio del nuovo visore.

Non è la prima volta che un gioco della serie diventa in realtà virtuale, ma con le potenzialità di PlayStation 5 questa potrebbe essere senz’altro la migliore incarnazione pubblicata finora.

Nel frattempo la serie sbarca anche al cinema con un progetto decisamente particolare, che porta con sé l’aspettativa di rivoluzionare per sempre l’idea che abbiamo dei film sulle automobili.

Un film di cui oggi è arrivato anche il primo trailer, che ci consente di avere un’idea di cosa ne sarà della saga di racing game al cinema: eccolo qui.