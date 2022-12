Gran Turismo 7 è davvero in arrivo su PC? Yamauchi fa chiarezza

Dopo che Sony ha ormai reso evidente di portare la maggior parte delle sue esclusive PlayStation su PC, il prossimo passo naturale sembrava estendere questo grande cambiamento anche a Gran Turismo 7: una suggestione alimentata anche nelle ultime settimane da un indizio lanciato dallo stesso Kazunori Yamauchi.

Il franchise automobilistico di Polyphony Digital è ormai diventato a pieno diritto uno dei brand più importanti in casa PlayStation (trovate Gran Turismo 7 in offerta su Amazon) e l’idea di poterlo scoprire su PC per la prima volta aveva entusiasmato tantissimi fan.

Tuttavia, sembra che le precedenti dichiarazioni del director sarebbero state male interpretate, almeno stando all’ultima intervista rilasciata al portale Dengeki Online, tradotta dall’utente fimmelblitz su GTPlanet (via ResetEra).

Il papà di Gran Turismo ha infatti negato lo sviluppo di un porting per il settimo capitolo della serie, anche se non ha comunque voluto escludere del tutto la possibilità di un suo eventuale arrivo.

In risposta a una domanda che gli chiedeva conferme sull’effettivo inizio dei lavori per una versione PC di Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi ha cercato di fare chiarezza una volta per tutte sull’argomento:

«Non è esatto. Ho solo detto che [da sviluppatore] prendiamo in considerazione tutte le opzioni possibili. Le probabilità di una versione PC potrebbero non essere esattamente zero, ma se volete sapere cosa stiamo facendo per davvero [al riguardo], la risposta è: niente. Non c’è nulla di cui parlare».

Insomma, il director ha escluso in ogni modo possibile che il suo team possa davvero essere al lavoro su un porting del settimo capitolo della serie automobilistica, pur volendo comunque lasciare la porta aperta per il futuro.

Il solo fatto che non sia stata esclusa del tutto tale ipotesi potrebbe bastare per fare incrociare le dita ai fan: potrebbe semplicemente significare che Polyphony Digital non si sente ancora pronta per lanciare la serie su PC, ma che con i giusti tempi potrebbe seguire l’esempio di franchise come God of War, Horizon e Uncharted.

Vi terremo naturalmente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori novità al riguardo: nel frattempo, ricordiamo che la serie ha appena festeggiato il suo 25esimo anniversario con un nuovo impressionante record.

Ma non si tratta dell’unico traguardo significativo che vale la pena di sottolineare: Gran Turismo 7 è stato infatti a sorpresa il gioco PS5 che ha venduto più copie fisiche in Giappone, battendo perfino Elden Ring.