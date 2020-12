Gran Turismo 7 su PS5, ‘niente compromessi’: lo sviluppo sarà lunghissimo?

Durante l’estate di quest’anno, Polyphony Digital ha confermato in veste ufficiale l’arrivo del nuovo Gran Turismo 7 sulla console next-gen di casa Sony, ossia PlayStation 5 (disponibile dallo scorso mese di novembre).

Ancora non è chiara l’uscita del gioco nei negozi: si ipotizza infatti una release nel 2021, sebbene alcuni recenti indizi non confermino purtroppo la cosa, facendo temere un eventuale rinvio a data da destinarsi (e con una presunta uscita anche su PS4).

Ora, parlando ai FIA Gran Turismo Championships 2020, il CEO di Polyphony Kazunori Yamauchi ha discusso brevemente del futuro del racing previsto in esclusiva su PS5, sottolineando che il suo team curerà nei minimi dettagli il nuovo capitolo del franchise:

In Polyphony Digital perseguiamo sempre il meglio. Non vogliamo fare concessioni su nulla. Vogliamo offrire il meglio a ciascuno di voi. E questo non solo il mio pensiero, ma è la mentalità di tutti i 200 dipendenti circa presso la nostra azienda. In Giappone si usa dire che ‘Dio risiede nei dettagli’, ed è vero. Quanta attenzione presti ai minimi particolari e come perfezionarli, è da sempre il nostro modo di realizzare prodotti.

Insomma, Yamauchi lascia intendere che il nuovo GT7 sarà un gioco assolutamente all’altezza delle aspettative, nonché un racing game che metterà davvero in mostra le capacità di PS5. Non ci resta che attendere novità al riguardo, magari con la possibilità di vedere nuovamente il gioco in azione (prima di provarlo con le nostre mani, si intende).

Considerando la reputazione di Polyphony Digital per quanto riguarda i tempi di attesa per l’uscita dei suoi titoli, non stupirebbe se il gioco richiedesse vari mesi di sviluppo aggiuntivi, soprattutto considerando l’impatto della pandemia di coronavirus e il già ricco carnet di titoli previsti in uscita nel 2021 su PS5.

Gran Turismo 7 è in ogni caso sempre previsto in esclusiva assoluta su console PlayStation 5 in data da definire.