Gran Turismo 7 rinviato e in uscita anche su PS4?

Gran Turismo 7 potrebbe essere stato rinviato, stando ad una dicitura modificata all’interno di uno dei primi trailer di PS5.

Lo spot trasmesso in origine a ridosso dell’uscita della console next-gen di Sony presentava alcuni titoli e una dicitura piuttosto esplicita riguardo a quando sarebbero usciti.

Tra questi troviamo Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Demon’s Souls e Gran Turismo 7.

Tutti i giochi erano, e in parte sono, accostati ad una finestra di lancio alquanto precisa, con ciascuno di loro previsto al più tardi per la prima metà del 2021.

Adesso, come notato da un utente del forum ResetEra, Gran Turismo 7 è stato privato della sua finestra di lancio in quella che parrebbe una revisione del trailer.

Mentre nella prima versione della clip si parlava del racing di Polyphony Digital come “atteso per la prima metà del 2021”, nella nuova il gioco viene definito soltanto come “in sviluppo per PlayStation”.

Questo riferimento sembrerebbe suggerire quantomeno due riflessioni: la prima è che il titolo potrebbe essere stato rinviato perlomeno alla seconda metà del prossimo anno.

La seconda, invece, è che si parla di PlayStation e non solo di PS5, il che potrebbe indicare un lancio cross-gen simile a quello di Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West, tra gli altri.

Del resto, era stato lo stesso boss di PlayStation Jim Ryan a suggerire soltanto pochi giorni fa che la stessa sorte potrebbe toccare al secondo capitolo della rinnovata serie di God of War, per cui un’evenienza del genere sarebbe tutt’altro che inattesa.