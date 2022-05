Gran Turismo 7, disponibile l’aggiornamento 1.15: ecco tutte le novità

Pochi istanti fa è stato ufficialmente lanciato l’aggiornamento 1.15 di Gran Turismo 7, che porta con sé tantissime novità che contribuiscono non solo a migliorare l’esperienza di gioco, ma anche a espanderla.

Il lancio di Gran Turismo 7 (potete acquistarlo in offerta su Amazon) è stato infatti particolarmente travagliato e ha scatenato non poche polemiche dai fan, soprattutto in merito alle microtransazioni.

Polyphony Digital ha però rinnovato in più occasioni il proprio impegno per migliorare il gameplay con tanti nuovi aggiornamenti, anticipando negli scorsi giorni il nuovo aggiornamento che è disponibile per il download a partire da adesso.

Proprio come anticipato da Kazunori Yamauchi, l’update 1.15 permetterà di acquistare 3 nuove auto a Brand Central, anche se non si tratta delle uniche novità che saranno disponibili per i fan.

Scaricando l’ultima patch di Gran Turismo 7 avrete infatti la possibilità di ottenere le seguenti auto, come svelato direttamente dal changelog ufficiale:

Roadster Shop Rampage

Toyota GR010 HYBRID ‘21

SUZUKI Vision Gran Turismo

Se volete osservare i veicoli in azione prima di procedere con il download, gli sviluppatori hanno pubblicato un video che mostra questi potenti mezzi in pista, che riproporremo di seguito:

Come vi anticipavamo in apertura, questi 3 veicoli non sono però le uniche novità disponibili: i giocatori potranno infatti divertirsi nuovamente nel GT Cafè con 3 nuovi menù da accettare, disponibili solo dopo aver accettato e completato la missione 39.

Dopo aver dunque completato con successo i menù 40, 41 e 42, i giocatori avranno accesso ai seguenti nuovi eventi tramite la sezione World Circuit:

Lightweight K-Cup

– Tokyo Expressway – South Clockwise

– Autodrome Lago Maggiore – West End Reverse

– Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs

– Tokyo Expressway – South Clockwise – Autodrome Lago Maggiore – West End Reverse – Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs Vision Gran Turismo Trophy

– Kyoto Driving Park – Yamagiwa

– Deep Forest Raceway Reverse

– Autódromo de Interlagos

– Kyoto Driving Park – Yamagiwa – Deep Forest Raceway Reverse – Autódromo de Interlagos Gr. 1 Prototype Series

– Circuit de Sainte-Croix – C

– Suzuka Circuit

– Daytona Road Course

Gli amanti della fotografia saranno inoltre felici di sapere che non solo è stata aggiunta «New Orleans» all’apposita sezione di Scapes, ma adesso sarà possibile esportare automaticamente le immagini scattate nelle rispettive gallerie su PS5 e PS4, rendendo così più facile condividere i vostri scatti.

Sono state inoltre implementate tantissime modifiche non solo per sistemare molteplici errori, ma anche per migliorare le performance di Gran Turismo 7 e introdurre cambiamenti quality-of-life: potete consultarli voi stessi nel dettaglio nel changelog ufficiale.

Vedremo se i fan accetteranno l’impegno di Polyphony Digital: la rabbia degli utenti è stata così alta che al lancio Gran Turismo 7 è stato valutato la peggiore esclusiva PlayStation di sempre.

Va comunque evidenziato che, nonostante le feroci polemiche dei fan, l’ultimo capitolo è riuscito a frantumare tutti i record della serie.