Gran Turismo 7 ha battuto tutti i record della serie, nonostante le polemiche

Nonostante Gran Turismo 7 sia stato al centro di grosse polemiche nelle ultime settimane, soprattutto in seguito a problemi legati alla connessione always-online e per aggiornamenti poco graditi dalla community, Sony e Polyphony Digital possono sicuramente definirsi orgogliosi dei risultati dell’ultimo capitolo della saga.

Stando agli ultimi dati di vendita ufficiali, sembra infatti che Gran Turismo 7 (che potete acquistare in offerta su Amazon) si è rivelato addirittura il miglior lancio di sempre per il franchise, totalizzando cifre record impressionanti.

Un successo che, del resto, era apparso evidente già dai dati digitali di PlayStation Store: Sony aveva infatti svelato che Gran Turismo 7 è stato il gioco PS5 più scaricato a marzo in Europa, battendo perfino Elden Ring.

NPD Group, la nota società di ricerche di mercato, ha infatti sottolineato che l’ultimo capitolo del franchise di Polyphony Digital si è rivelato addirittura il quarto gioco più venduto del 2022, come potete osservare nella seguente classifica per il mercato americano (via VGC).

Gran Turismo 7 è stato dunque battuto soltanto da Horizon Forbidden West, altra attesissima esclusiva PlayStation, Leggende Pokémon Arceus e Elden Ring, dimostrandosi uno dei titoli più attesi e di maggior successo dell’anno.

Nessun capitolo aveva mai avuto un debutto simile, confermando quindi che il settimo episodio è il miglior lancio di sempre dell’intero franchise realizzato da Polyphony Digital.

Un risultato di cui gli sviluppatori potranno certamente dirsi soddisfatti, ma adesso il team dovrà lavorare duramente per riconquistare la fiducia dei propri fan, messa seriamente in discussione dopo le ultime vicende e aggiornamenti.

In ogni caso, questi risultati sono la dimostrazione della grande potenza di questo brand, sul quale Sony potrà certamente continuare a fare affidamento in futuro.

Ricordiamo che proprio nelle scorse ore è arrivato un nuovo importante aggiornamento gratuito, con tanti nuovi omaggi per la community e veicoli.

Vedremo se gli update saranno sufficienti per farsi perdonare dai fan, che hanno deciso di «punire» Gran Turismo 7 eleggendolo la peggior esclusiva PlayStation di sempre.