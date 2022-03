FIFA 23, EA potrebbe prendere seri provvedimenti contro la Russia

FIFA è senza dubbio alcuno uno dei brand sportivi più famosi di sempre tra quelli a disposizione di Eletronic Arts (tanto che FIFA 23 è già tra i giochi più attesi dell’anno), sebbene il colosso americano sembra ora in procinto di prendere decisioni incisive per quanto riguarda la guerra in Ucraina.

La fine dello scorso anno e l’inizio del 2022 sono stati scanditi da ottime vendite per FIFA 22, cosa queste che dimostra ulteriormente quanto il gioco targato EA sia davvero molto amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo.

E se alcune indiscrezioni vedono EA in procinto di terminare la sua relazione trentennale col l’ente sportivo FIFA, ora la questione sembra essere un’altra.

Come riportato anche su ResetEra, sembra infatti che EA non abbia intenzione di rimanere impassibile dinanzi alla crisi bellica che vede la Russia colpevole protagonista della vicenda.

Il sempre bene informato Tom Henderson, ha infatti reso noto attraverso il suo profilo Twitter ufficiale che, in una mail aziendale, EA ha detto che rimuoverà la Russia da giochi come FIFA e NHL, proprio a causa dell’invasione dell’Ucraina.

La scelta non è stata in ogni caso ancora confermata ufficialmente dal publisher americano, il quale potrebbe in ogni caso tornare sui propri passi e non effettuare la rimozione della nazione dai suoi titoli sportivi di punta.

Vero anche che solo pochi giorni fa il massimo organo del calcio aveva deciso di non far giocare alla nazionale russa la sfida del 24 marzo contro la Polonia, togliendo di fatto alla squadra la possibilità di accedere al Mondiale.

In a new company email, EA has said it will be removing Russia from the likes of FIFA and NHL games due to the invasion of Ukraine. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 2, 2022

Staremo quindi a vedere se nelle prossime ore Electronic Arts rilascerà un qualche tipo di comunicato ufficiale per confermare la notizia, al momento sospesa.

Avete letto in ogni caso che nelle scorse ore sono arrivate le prime indiscrezioni per FIFA 23, nel quale potrebbe essere introdotto per la prima volta il cross play, e più squadre femminili?

Ma non solo: dopo l’arresto con le gravissime accuse di aggressione e stupro, un giocatore non è più presente in FIFA 22 dopo l’ultimo update.

Infine, uno dei rivali di FIFA potrebbe invece essere, a sorpresa, un gioco LEGO prodotto da 2K che arriverà prossimamente.