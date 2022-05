Gran Turismo 7, ci sono brutte notizie per i prezzi delle auto leggendarie

Tra i problemi che i fan di Gran Turismo 7 hanno sempre riscontrato nel titolo sportivo ci sono i prezzi delle auto leggendarie, da sempre considerati troppo alti.

Anche nell’ultima iterazione della storica saga di titoli racing, che potete recuperare su Amazon, buona parte del fascino sta nel collezionare le auto più ambite.

All’inizio era così difficile acquistare le auto leggendarie, che la community si è subito ritrovata a condividere i migliori trucchi per guadagnare crediti: come questo.

Una questione che ha scatenato la rabbia dei giocatori, costringendo Polyphony a porre rimedio con una patch “di scuse” con tanti crediti gratis.

Dopo tutti i problemi che il titolo ha dovuto affrontare, deputati principalmente ad una gestione poco illuminata del suo flusso di gioco, le cose potrebbero tornare a breve a peggiorare.

Come riporta The Gamer, infatti, sono stati ritoccati i prezzi delle auto leggendarie, ma non verso il basso. L’importo medio per sbloccare le migliori auto di Gran Turismo 7 è ancora più alto.

Una segnalazione che arriva dai giocatori i quali stanno scoprendo, in queste ore, che i prezzi di molte delle auto più costose aumenteranno notevolmente nel prossimo aggiornamento.

Tutto questo a poco più di un mese dal dietrofront di Polyphony Digital, che aveva abbassato i premi delle gare, rendendo ancora più difficile guadagnare valuta per sbloccare qualsiasi tipo di auto.

Delle 62 auto attualmente disponibili, 27 riceveranno aumenti nel prossimo aggiornamento. Inoltre, per 15 di queste c’era stato nessun avvertimento, con la freccia rivolta verso l’alto nel negozio in-game che segnala un rincaro dei prezzi.

Senza nessuna sorpresa, i fan non hanno preso bene questa novità. Gli utenti si lamentano ancora delle ricompense in crediti, fin troppo avare, e del fatto che queste non siano compensate da bonus di accesso, eventi stagionali, o banalmente la possibilità di vendere o scambiare i veicoli del proprio parco auto.

Vediamo cosa succederà quando arriverà questo aggiornamento. Per l’update 1.15, invece, ecco cosa è stato aggiunto a Gran Turismo 7.

Nonostante tutti questi problemi, però, l’ultimo episodio della serie racing è stato il migliore della serie, con dei numeri incredibili.