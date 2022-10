Gran Turismo 7 annuncia un nuovo grande aggiornamento, con 4 novità

La prossima settimana si preannuncia essere molto interessante per i fan di Gran Turismo 7: il creatore Kazunori Yamauchi ha infatti annunciato che sta arrivando un nuovo importante aggiornamento gratuito.

L’ultimo capitolo di Polyphony Digital (che trovate in sconto su Amazon) ha infatti ricevuto costanti nuovi update, con lo scopo non solo di migliorare la giocabilità e sistemare eventuali bug, ma anche introducendo nuovi veicoli.

Dopo le tre auto introdotte con la patch 1.23 e dopo un hotfix arrivato pochi giorni più avanti per risolvere proprio alcuni errori gravi, il director della serie ha comunicato con un teaser che le nuove auto della prossima patch, in arrivo la prossima settimana, questa volta saranno ben 4.

Come di consueto, le auto sono state sapientemente nascoste in attesa del reveal ufficiale, ma gli esperti di GT Planet sarebbero già riusciti a identificare tutti i veicoli in arrivo (via Push Square).

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa delle auto in arrivo nell’aggiornamento 1.25 di Gran Turismo 7: pur non essendo state ancora confermate ufficialmente, sembrano infatti corrispondere con il teaser diffuso sui social dal director Yamauchi.

1973 Nissan Skyline GT-R

Mazda MX-5/Roadster

Nissan GT-R GT3

Maserati Merak

Per il momento non sappiamo se saranno introdotte ulteriori novità, come piste aggiuntive e nuovi Scapes per la modalità fotografica, ma con molta probabilità potremo scoprirne di più non appena la patch sarà pronta per il download.

Se dovessero arrivare ulteriori informazioni ufficiali, magari con la conferma definitiva delle auto in arrivo, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, vi raccomandiamo di tenervi pronti e assicurarvi di avere abbastanza spazio disponibile in memoria per il nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il franchise automobilistico sta per trasformarsi in un vero e proprio film: stando alle prime indiscrezioni, nel cast del lungometraggio cinematografico ci sarebbe anche una delle star più amate da Il Signore degli Anelli.