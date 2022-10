Gotham Knights su PC tornerà presto ad essere giocabile online

Gotham Knights su PC sta affrontando alcuni problemi che non riguardano solamente i famigerati 60fps minimi non raggiunti.

Le avventure della Bat-Family sono sbarcate finalmente su console di nuova generazione e su PC ma non nelle migliori condizioni.

Sapevamo già che Gotham Knights avrebbe dato problemi dal punto di vista tecnico, con i tanto amati/odiati fps bloccati a 30.

Questo nonostante il titolo si era presentato con dei requisiti minimi e raccomandati per PC che ci avevano fatto immaginare una produzione notevole.

Se non altro uno degli ultimi problemi sembra che si stia per risolvere perché, come riporta PC Games N, la versione PC di Gotham Knights tornerà ad essere giocabile.

Alcuni giocatori su PC stavano facendo fatica a trovare delle partite a cui unirsi, per completare la Bat-Family con giocatori da tutto il mondo.

Il motivo di questa fatica era relativo ad un bug che, a quanto pare WB Games Montreal avrebbe già risolto con un fix che sta venendo applicato.

Già in questo momento, forse, Gotham Knights potrebbe essere già giocabile in matchmaking su PC, come conferma lo sviluppatore:

«Il team ha recentemente lanciato una correzione lato server che dovrebbe risolvere il problema per cui alcuni giocatori PC non potevano unirsi ai giochi l’uno dell’altro! Questa correzione non richiede un aggiornamento del gioco; torna al menu principale e continua o riavvia.»

Per quanto riguarda i famigerati frame per secondo, invece, è emersa una soluzione per riuscire a raggiungere almeno i 60fps. Un piccolo aggiustamento che funziona per la versione PC, ma non per quella console purtroppo.

Mentre qualcuno, alla faccia del titolo WB Games Montreal, è riuscito a far girare un videogioco su PC anche a 4000fps. Non senza problemi ovviamente, ma è sicuramente una dimostrazione di potenza importante.