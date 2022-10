Alla faccia di Gotham Knights, ecco come gira un gioco a 4000fps

Gotham Knights sta soffrendo un po’, soprattutto su console, a mantenere una fluidità solida e accettabile minima.

Le avventure della Bat-Family sono sbarcate finalmente su console di nuova generazione (qui trovate la migliore offerta su Amazon) e su PC ma non nelle migliori condizioni.

Sapevamo già che Gotham Knights avrebbe dato problemi dal punto di vista tecnico, con i tanto amati/odiati fps bloccati a 30.

Mentre un titolo come God of War Ragnarok su PlayStation 5 è stato svelato che potrà girare anche fino a 120fps con alcune impostazioni.

E, per tutta risposta, c’è chi è riuscito a far girare un videogioco su PC ad oltre 4000fps, come riporta The Gamer.

Si tratta dell’immortale Counter-Strike GO, che è sempre il titolo ideale per questo tipo di manipolazioni e magie lato hardware su PC.

Un youtuber ha deciso di fare una dimostrazione di potenza non indifferente nel sempre eterno dibattito sugli fps, facendo diventare CS: GO un missile terra-aria.

3kliksphilip, questo il nome del content creator, ha dovuto ovviamente lavorare anche nel codice sorgente del gioco per riuscire ad arrivare a queste prestazioni, pur con un Intel Core i9 13900K e una GPU Nvidia GeForce 4090 RTX.

Prima ha rimosso tutte le funzionalità che avrebbero richiesto anche solo un grammo di framerate, inclusi l’HUD e i robot AI. Successivamente, le impostazioni visive del gioco sono state ridotte al livello più basso possibile, portando la risoluzione a 720p.

È a questo punto, intorno ai 1.000 fps, che hanno notato qualcosa di interessante: un bug che compare solo a un framerate così alto. Il personaggio si stava effettivamente girando più velocemente di quando aveva un framerate limitato.

Per riuscire ad arrivare ad un totale di 4.221fps, lo youtuber ha trovato il singolo punto di una mappa in cui il framerate era elevato, un angolo di Safehouse, e togliendo ancora ogni funzionalità possibile è arrivato al clamoroso punteggio di fps.

Nonostante tutto i bug a queste velocità elevate sono comunque frequenti, come capitato di recente ad un titolo per Nintendo Switch.

In ogni caso, se possedete Gotham Knights su PC ci sono dei modi per riuscire ad arrivare a 60fps: ecco come fare.