Gotham Knights potrebbe aver già “svelato” i nuovi DLC in arrivo

Nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale, Gotham Knights potrebbe aver già deciso di preparare il terreno per possibili DLC in arrivo, pronti a proporre nuove sfide ai Cavalieri pronti a difendere la città anche in futuro.

L’ultima fatica di WB Games Montréal è disponibile solo da poche settimane (la trovate in offerta su Amazon) e gli sviluppatori stanno continuando a supportarlo per migliorare il più possibile l’esperienza di gioco, ma le patch risolutive potrebbero non essere le uniche novità in vista.

Dopo l’ultima importante patch che riesce a rendere il frame rate più stabile, potrebbero infatti arrivare ulteriori missioni secondarie sotto forma di contenuti aggiuntivi, almeno stando ad alcuni indizi nascosti durante la campagna principale.

Come riportato da Screen Rant, ad un certo punto della nostra avventura sarà infatti possibile trovare riferimenti ad alcuni importanti villain della serie, che non possono però essere affrontati durante la storia.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler su Gotham Knights. Vi consigliamo di non proseguire la lettura se non avete completato la campagna e le principali missioni secondarie.

Durante le fasi finali della storia ci troveremo ad esplorare l’Arkham Asylum, dove scopriremo i Man-Bat che affronteremo durante tutto l’endgame. Tuttavia, i giocatori che presteranno particolare attenzione noteranno alcuni dettagli da non lasciarsi sfuggire.

Alcune delle celle presenti fanno infatti riferimento a Killer Croc, Jane Doe e Professor Pyg: si tratta di supercriminali che non si sono mai mostrati durante la nostra avventura a Gotham Knights e che potrebbero essere riservati per eventuali missioni aggiuntive.

Ricordiamo infatti che, oltre ai pericoli da affrontare nelle missioni principali, i supercattivi che potremo affrontare separatamente sono solo Harley Quinn, Mr. Freeze e Clayface: è possibile dunque gli sviluppatori abbiano previsto la possibilità di aggiungere nuove sfide in futuro, anche se naturalmente si tratta per il momento di semplice speculazione.

In attesa di una eventuale conferma da Warner Bros, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità sul supporto e contenuti aggiuntivi.

Se dovesse effettivamente arrivare un annuncio, è possibile che ciò avvenga solo quando il team avrà finito di stabilizzare le performance del gioco: sarebbero infatti previste patch multiple per risolvere i problemi tecnici dell’avventura, sia su console che su PC.

Nel frattempo, se su PC non foste ancora riusciti a raggiungere una performance più stabile, vi sveliamo alcuni utili consigli per raggiungere i 60 FPS stabili sui vostri dispositivi.