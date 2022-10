Gotham Knights migliorerà prestazioni e frame rate: nuove patch in arrivo

Gotham Knights si è rivelato sfortunatamente deludente per quanto riguarda la stabilità del frame rate: sono infatti apparsi evidenti fin da subito i problemi di ottimizzazione in fase di sviluppo, resi ancora più gravi nelle versioni console.

Se anche i PC più potenti hanno dimostrato infatti difficoltà nel raggiungere i 60 FPS su Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon), su Xbox Series X|S e PS5 era stato addirittura promesso un cap di 30 FPS, ma che alla fine non si sono rivelati nemmeno stabili.

Come vi avevamo raccontato nella nostra video recensione, alla fine l’ultima fatica di WB Games Montréal non è un brutto gioco, ma il frame rate instabile ha inevitabilmente condizionato l’esperienza, rivelandosi dunque deludente per una vasta fetta di giocatori e monopolizzando l’attenzione: fortunatamente, le cose potrebbero cambiare con i prossimi aggiornamenti.

Gli sviluppatori di Gotham Knights hanno dunque deciso di rassicurare i fan tramite i loro canali social ufficiali, segnalando non solo di aver appena lanciato una patch per ripristinare le funzionalità online su PC, ma di essere attualmente al lavoro sui problemi di performance e frame rate.

Il team di sviluppo ha avvisato che anche su console sta per essere distribuito un aggiornamento molto simile entro la fine della settimana, che servirà a risolvere molti dei bug riscontrati nei primi giorni di lancio: tuttavia, non sarà questa la patch più interessante.

Questo perché gli autori di Gotham Knights hanno confermato di essere al lavoro su un update molto più grande per migliorare le prestazioni e l’esperienza di gioco complessiva. WB Games Montréal ha poi ammesso di essere al lavoro in particolar modo sulle edizioni console e sulla relativa stabilità del frame rate: un aspetto che rappresenta la priorità assoluta, considerando che spesso nemmeno i 30 FPS riescono a essere garantiti.

The team is hard at work on a larger Patch to improve performance overall and give you the best possible experience. For console users, we are specifically aiming to address challenges with framerate stability. (6/7)

— Gotham Knights (@GothamKnights) October 26, 2022