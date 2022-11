Gotham Knights migliora il frame rate con la nuova patch: ecco le novità

Dopo le promesse arrivate nelle scorse giornate adesso sono arrivati i primi tempestivi interventi: gli utenti PS5 e Xbox Series X|S possono infatti scaricare un nuovo aggiornamento di Gotham Knights, particolarmente atteso per risolvere uno dei principali problemi dell’avventura.

Stiamo naturalmente parlando del frame rate instabile, che ha condizionato inevitabilmente l’esperienza di molti giocatori e creato problemi soprattutto su console, per via del cap a 30FPS di Gotham Knights su queste versioni (lo trovate in offerta su Amazon).

Problemi che avevamo annotato anche nella nostra video recensione: pur ritenendo complessivamente l’avventura di WB Games Montréal un buon prodotto nel complesso, i cali di frame rate erano infatti particolarmente evidenti, segnalando innegabili problemi in fase di ottimizzazione.

Gli sviluppatori avevano però preso atto delle critiche mettendosi immediatamente al lavoro su nuove importanti patch, promettendo una migliore stabilità del frame rate: uno dei primi aggiornamenti importanti è arrivato proprio nelle scorse ore, ma per il momento esclusivamente per le edizioni console.

Come riportato da ComicBook, l’ultimo aggiornamento è già disponibile per il download su PS5 e Xbox Series X|S e si pone l’obiettivo di rendere più gradevole l’esperienza visiva degli utenti, migliorando a tutti gli effetti la stabilità del frame rate.

È stata inoltre introdotta la risoluzione dinamica, un’altra feature che dovrebbe limitare il più possibile i frame drop nelle fasi più concitate, come quelle in motocicletta che hanno spesso creato più di un problema alla community.

La patch ha inoltre implementato un fix che dovrebbe migliorare la stabilità durante le partite in co-op e diversi bugfix per risolvere la maggior parte dei crash: sfortunatamente, come vi accennavamo in precedenza, l’aggiornamento non è disponibile su PC ma gli sviluppatori promettono che tali versioni riceveranno una patch simile solo la prossima settimana.

Ci auguriamo naturalmente che l’aggiornamento riesca effettivamente a risolvere uno dei problemi più gravi riscontrati in questa avventura e che sia un primo importante passo per migliorarne le prestazioni: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità.

Nel frattempo, la community ha segnalato alcuni utili consigli per avere una migliore stabilità dei 60FPS su PC, in attesa di ulteriori patch ufficiali. Sfortunatamente, per il momento non sembra ancora prevista una modalità prestazioni per le edizioni console, ma vi informeremo se il team di sviluppo dovesse cambiare idea al riguardo.