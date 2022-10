Gotham Knights, la novità più attesa sta arrivando (e sarà gratis)

Tra pochi giorni potremo finalmente mettere le mani su Gotham Knights, l’attesa avventura nel mondo dei supereroi di casa DC (ma senza Batman).

Pur non mettendo in scena il protagonista della fortunata serie Arkham (trovata la trilogia completa in offerta su Amazon), la Bat-Family promette di non essere da meno.

Nel corso di una prova in anteprima del gioco, abbiamo infatti potuto testimoniare con mano come gli eredi del Cavaliere Oscuro se la sappiamo cavare egregiamente.

Ora, però, come riportato anche da Gaming Bolt, sembra proprio che Warner Bros. abbia già pianificato il primo DLC gratuito, con un’uscita relativamente vicina.

Gotham Knights di WB Games Montreal uscirà la prossima settimana e sarà caratterizzato da una modalità cooperativa per due giocatori. Coloro che sperano di avere fino a quattro eroi che combattono insieme vedranno però esaudito il loro desiderio il mese prossimo.

Una nuova modalità standalone, chiamata Heroic Assault, sarà disponibile dal 29 novembre prossimo e supporterà quattro giocatori in cooperativa.

Nelle FAQ, lo sviluppatore ha descritto Heroic Assault come una modalità separata dalla campagna, che si svolge in un ambiente simile a un’arena con 30 piani.

Completando gli obiettivi e sconfiggendo i nemici si potrà poi passare al piano successivo, offrendo quindi una quantità di azione fuori scala per quattro giocatori. Ribadiamo che la modalità sarà proposta sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i giocatori, il che è cosa buona e giusta.

PlayStation Plus o Xbox Live Gold sono necessari per la cooperativa online a due giocatori su console, quindi ci si aspetta che anche Heroic Assault segua l’esempio.

Ricordiamo in ogni caso che Gotham Knights uscirà il 21 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Ma come mai è stato deciso di rimuovere completamente Bruce Wayne dalle scene videoludiche, almeno in questo titolo? A tale domanda ha risposto direttamente Warner Bros. Games Montréal.