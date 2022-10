Perché Gotham Knights ha ucciso Batman? Risponde Warner Bros

Come ormai i fan ben sapranno, Gotham Knights ha deciso di compiere una scelta coraggiosa e che i fan non hanno ancora digerito del tutto: Batman non solo non sarà il protagonista principale, ma non sarà in alcun modo il focus principale della storia.

Questo perché l’amatissimo eroe di casa DC Comics è morto prima dello svolgimento degli eventi dell’avventura: i fan che speravano dunque di continuare a impersonare il protagonista della fortunata serie Arkham (trovata la trilogia completa in offerta Prime su Amazon) dovranno fare i conti con la sua assenza definitiva.

Del resto, come ci è stato ribadito dagli stessi sviluppatori nel corso di una prova in anteprima del gioco, il Cavaliere Oscuro ci ha lasciato per davvero e nessun fan dovrebbe aspettarsi un suo potenziale ritorno.

Ma come mai è stato deciso di rimuovere completamente Bruce Wayne dalle scene videoludiche, almeno in questo titolo? A tale domanda ha risposto direttamente Warner Bros Games Montréal in un’intervista rilasciata a ComicBook, svelando che la risposta è che, semplicemente, Batman era una figura troppo ingombrante.

Il creative director Patrick Reddick ha infatti affermato che il focus del team di sviluppo era quello di concentrarsi sulla crescita dei personaggi, concentrandosi in particolar modo sulla diversità di ciascuno degli eroi.

Tuttavia, la presenza di Batman avrebbe rappresentato un vero e proprio ostacolo: non c’è infatti alcun dubbio sull’immensa popolarità dell’Uomo Pipistrello, che avrebbe rubato la scena agli altri componenti della Batfamily e concentrato esclusivamente su di sé l’attenzione.

Il team ha dunque impiegato poco tempo a capire che la sua presenza avrebbe rappresentato un problema per la produzione e così, dopo una discussione interna avuta con i piani alti di Warner Bros, alla fine è stato deciso di dare il via libera alla sua morte permanente: doveva infatti essere un’operazione radicale e non temporanea, altrimenti i fan avrebbero comunque continuato a concentrarsi sulla sua figura.

Insomma, che vi piaccia o no, Batman è morto davvero in Gotham Knights e non intende fare un ritorno a sorpresa. Con buona pace dei suoi fan.