Google dedica un videogioco alle Olimpiadi (gratis nel vostro browser)

In occasione dell’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Google ha dedicato un nuovo videogioco gratis, giocabile interamente sul vostro browser.

Il doodle di oggi non è una semplice immagine animata, ma un vero e proprio gioco gratuito, pur non essendo chiaramente un prodotto completo come il videogioco ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Anche Steam ha deciso di celebrare questo evento, offrendo agli utenti la possibilità di giocare proprio il videogioco ufficiale gratis per tutto il weekend.

Google è tornata dunque a realizzare videogiochi dopo la chiusura degli studi interni di Stadia, seppur in questo caso in formato ridotto e come semplice omaggio.

Come riportato da Sky TG24, il gioco di Google si chiama «L’Isola dei Campioni»: si tratta del più grande videogame mai ospitato nella homepage del popolare motore di ricerca.

In questo titolo impersoneremo il gatto Lucky, che sarà impegnato ad affrontare sette diverse discipline sportive in relativi minigiochi a tema.

I giocatori potranno raccogliere tanti extra nascosti all’interno dell’isola, oltre naturalmente a sconfiggere tutti gli avversari e raccogliere le sette pergamene.

Sarà inoltre disponibile una classifica globale online aggiornata in tempo reale con i punteggi più alti, per stimolare gli utenti alla rigiocabilità e a migliorare i propri risultati.

Lo stile grafico è molto dettagliato, pur trattandosi di un gioco gratis, e ricorda quello dell’era 16-bit di Super Nintendo e dei classici titoli di Super Mario.

L’Isola dei Campioni sarà disponibile sulla homepage di Google per diversi giorni, così da poter offrire a tutti gli utenti il tempo necessario per provare questo interessante doodle giocabile.

Il gioco gratis di google dovrebbe ricevere una reazione maggiormente positiva rispetto allo sketch di Super Mario per celebrare Tokyo 2020, che non era piaciuto all’ex primo ministro giapponese.

Non si tratta però dell’unico adattamento videoludico dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dato che è da poco arrivato anche il videogioco ufficiale.

Avevano invece anticipato i tempi le mascotte di Nintendo e SEGA, con il nuovo immancabile appuntamento di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici.