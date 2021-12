Prime Gaming: disponibili i giochi gratis di dicembre (ci sono big)

Dicembre 2021 ha preso il via e Amazon Prime Gaming ha deciso di riservare ai propri abbonati da oggi ben 9 giochi gratis di un certo spessore.

Se a novembre hanno fatto capolino titoli come Control Ultimate Edition, l’edizione definitiva del gioco realizzato da Remedy Entertainment, anche questo mese le sorprese non mancano.

Del resto, la lista dei giochi gratis di novembre di Amazon Prime Gaming è stata davvero corposa, al punto da lasciare di sasso un gran numero di giocatori.

Le aggiunte vedono titoli come Need for Speed: Hot Pursuit Remastered e Football Manager 2021, passando anche per il notevole Frostpunk e Journey to the Savage Planet, oltre infine a Tales of Monkey Island di Telltale Games.

Poco sotto, trovate la lista completa dei giochi gratis che potrete riscattare attraverso Prime Gaming da ora:

Need for Speed Hot Pursuit

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime»: solo a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi.

Parlando sempre di giochi gratis, avete già letto che durante la giornata di oggi Sony ha alzato il sipario sui giochi PlayStation Plus gratis di dicembre, che a quanto pare nascondono però una piccola ma amara sorpresa?

Anche Xbox Game Pass, il noto catalogo in abbonamento di Xbox, si prepara a chiudere l’anno col botto, sebbene una manciata di titoli si apprestano a lasciare il catalogo.

Infine, da non perdere anche l’appuntamento con Epic Games Store ed i suoi giochi gratis: se vi va, vi ricordiamo cosa è stato annunciato la scorsa settimana.