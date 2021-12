Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma solo per oggi

Solo per oggi, gli utenti Steam potranno approfittare di un nuovo gioco gratis disponibile in regalo sullo store: approfittando di questa promozione, sarà possibile riscattarlo e farlo vostro per sempre.

I giocatori PC, sia che preferiscano giocare con mouse gaming e tastiera o con un più comodo controller, potranno dunque sfruttare a loro piacimento il nuovo omaggio di Steam per potersi divertire con un puzzle game totalmente gratuito, ma solo per un breve periodo di tempo.

Si tratta dunque di un’occasione da non perdere, ricordando che sono ancora disponibili gli affari del fine settimana ancora per poche ore.

Se sarete abbastanza rapidi, potrete dunque riscattare senza costi aggiuntivi Box: The Game, un gradevole rompicapo che metterà alla prova al vostro ingegno.

In questo gradevole passatempo prenderete il controllo di un cubo, in grado di agganciarsi automaticamente ad altri suoi simili dopo averli semplicemente toccati: l’obiettivo sarà quello di riuscire a comporre le forme richieste dal livello.

I giocatori dovranno affrontare 50 livelli con puzzle impegnativi e altrettanto colorati: sarà inoltre presente una leaderboard per spingere gli utenti al completamento dei rompicapi con il minor numero di mosse possibili.

Box: The Game is #FREE on #Steam

https://t.co/lXCWwiqdK4

⏱️Free to keep when you get it before 6 Dec @ 10:59pm. pic.twitter.com/NnXCnvRzuX

— Free Steam Games (@SteamGamesPC) December 5, 2021