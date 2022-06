GOG vi regala un nuovo gioco gratis: è il rilancio moderno di un grande RPG

Da questo momento tutti i giocatori PC potranno approfittare di un nuovo imperdibile regalo su GOG, frutto di una collaborazione dello store con alcuni dei modder più talentuosi della community.

Sullo store online è stato infatti proposto gratis Daggerfall Unity – GOG Cut, un’edizione più moderna del secondo amatissimo capitolo di The Elder Scrolls (potete recuperare Skyrim Anniversary Edition, l’amatissimo quinto capitolo, in consegna rapida su Amazon).

Ricordiamo che Daggerfall è disponibile a tutti gli effetti come gioco gratuito anche su Steam, ma trattandosi a tutti gli effetti di un classico uscito nel 1996 risultava essere molto difficile da giocare per molti utenti, abituati a standard ormai molto più moderni.

Come segnalato da Kotaku, questa nuova edizione non è altro che un rilancio moderno realizzato dai fan, con tante novità come supporto alle mod, nuove visuali e controlli migliorati.

Si tratta dunque di un rifacimento realizzato utilizzato l’engine Unity, che consente così di godersi uno dei più grandi RPG di sempre con le giuste migliorie, frutto della passione della community: ricordiamo infatti che non si tratta di un prodotto ufficialmente rilasciato da Bethesda.

Gli autori di questo grande progetto hanno anche rilasciato un video dettagliato in cui spiegano tutte le novità e offrendo utili consigli per iniziare la vostra nuova avventura a Daggerfall, che vi riproporremo di seguito:

Grazie a GOG non sarà necessario effettuare alcuna operazione aggiuntiva: non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale, aggiungere il prodotto al carrello e completare la transazione che, ricordiamo nuovamente, sarà totalmente gratuita e non vi costerà nemmeno un centesimo.

All’interno della pagina ufficiale, scorrendo in basso potrete anche trovare un elenco di tutte le mod già installate in Daggerfall Unity con tanto di link ufficiali: adesso non ci sono davvero più scuse per non riscoprire questo grande classico.

Cogliamo inoltre l’occasione per segnalarvi che a partire da oggi sono ufficialmente disponibili anche i nuovi giochi gratis Xbox di Games With Gold.

Restando invece in tema PC, Amazon ha annunciato in queste ore una notizia molto interessante: in occasione del Prime Day sono in arrivo ben 30 giochi gratis per gli abbonati, tra i quali ci sarà Mass Effect Legendary Edition.