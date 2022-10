GOG vi regala un nuovo bonus gratis, per i fan di A Plague Tale Requiem

Per celebrare il lancio di A Plague Tale Requiem, l’atteso sequel di Innocence che prosegue la storia di Amicia e Hugo, GOG ha pensato di dedicare ai fan un regalo molto speciale, disponibile per un periodo limitato sul proprio store.

Tutti i fan dei lavori di Asobo Studio, anche tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di giocare A Plague Tale Requiem (lo trovate su Amazon) potranno infatti scaricare un nuovo regalo gratis: un pacchetto speciale con diversi bonus digitali.

Non sarà necessario aver effettuato alcun acquisto, né possedere l’ultima opera di Asobo Studio che ricordiamo essere disponibile gratuitamente anche su Xbox Game Pass: l’unico requisito necessario è essere in possesso di un account su GOG o, eventualmente, crearne uno per aderire all’iniziativa.

Il nuovo omaggio esclusivo, intitolato appositamente «A Plague Tale Digital Goodies Pack» non include dunque un gioco gratis, ma tanti interessanti concept art e altri approfondimenti dedicati a Innocence e Requiem.

Si tratta tuttavia di un’offerta a tempo limitato, che resterà disponibile sullo store creato da CD Projekt per ulteriori 38 ore, dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo.

Per poter aderire all’iniziativa, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Go to giveaway» per essere reindirizzati alla schermata home principale: dopo aver individuato il banner pubblicitario dedicato al pacchetto bonus, fate clic su «Add to library» per ricevere immediatamente i vostri omaggi.

Se avrete eseguito correttamente la procedura, riceverete una mail di conferma e potrete scaricare tutte le volte che vorrete il Digital Goodies Pack di A Plague Tale sul vostro dispositivo, senza alcun limite o restrizione.

Nel caso siate invece curiosi di scoprirne di più sull’ultima fatica di Asobo Studio, nella nostra video recensione vi spieghiamo perché A Plague Tale Requiem mette in luce tutte le potenzialità del team di sviluppo.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che GOG ha messo a disposizione dei propri utenti tantissimi omaggi gratis che, a differenza di questo bonus, sono disponibili per sempre: ecco la lista completa per scaricare ben 51 giochi gratuiti.