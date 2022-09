GOG esagera e vi regala 51 giochi gratis, da ora e per sempre

GOG.com ha aggiornato nelle scorse ore il suo catalogo di giochi gratis disponibili per sempre, senza limiti di tempo: tutti gli utenti potranno dunque divertirsi con ben 51 omaggi scaricabili su PC.

Lo store online ideato dagli autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) propone un ampio catalogo di grandi classici senza alcun DRM, offrendo però tanti regali anche senza alcun acquisto necessario.

In precedenza vi avevamo segnalato una lista che includeva ben 38 giochi gratis: se li avete già riscattati, da questo momento potrete dunque aggiungere alla vostra collezione altri 13 grandi titoli.

L’unico requisito necessario è di essere naturalmente iscritti alla piattaforma GOG.com: basterà effettuare l’accesso al vostro account per poter riscattare tutti i giochi gratis che vorrete.

Quella che vi stiamo segnalando è indubbiamente un’ottima opportunità per riscoprire alcuni grandi classici amati dai giocatori PC: naturalmente non troverete produzioni particolarmente recenti, ma si tratta comunque di titoli che vale la pena di scoprire, soprattutto se vi costeranno zero centesimi.

Troverete la lista completa con tutti i link per ogni singolo titolo nei seguenti qui di seguito: basterà cliccare sui relativi tweet per poter accedere immediatamente ai collegamenti segnalati in ordine numerico.

Vi ricordiamo che la promozione non ha alcuna data di scadenza e che potrete approfittarne non appena lo riterrete più opportuno: una volta “acquistati” i giochi a zero centesimi, troverete immediatamente i titoli sul vostro catalogo e potrete scaricarli tutte le volte che vorrete.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena dovessero arrivare ulteriori omaggi gratuiti: per il momento, non possiamo che salutarvi augurandovi un buon divertimento!

E se i titoli gratuiti non dovessero bastarvi, vi ricordiamo che su Epic Games Store sono disponibili altri due giochi gratis per questa settimana: vi suggeriamo di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Nel caso invece siate alla ricerca di titoli free-to-play su console, abbiamo segnalato per voi i migliori giochi gratuiti disponibili su PS5 e PS4.