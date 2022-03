GOG vi regala più di 30 giochi gratis, da adesso (e sono vostri per sempre)

GOG ha deciso di rinnovare una grande offerta per tutti i suoi utenti: lo store senza DRM su PC da adesso vi regala oltre 30 giochi gratis, che potranno essere vostri per sempre.

Il noto store ideato dagli autori di The Witcher 3 ha voluto dunque riproporre ai suoi utenti una grande promozione, che offre agli utenti semplicemente l’imbarazzo della scelta nella selezione del proprio nuovo gioco gratis.

L’iniziativa era già stata inaugurata pochi mesi fa, ma con un breve comunicato lo store ha fatto sapere che la promozione sui giochi gratis è stata resa nuovamente disponibile.

Questo significa che tutti gli appassionati dei giochi su PC potranno riscattare ben 36 giochi gratis, che rimarranno vincolati al vostro account e che potrete scaricare tutte le volte che vorrete.

Di seguito vi riproporremo dunque tutti i giochi gratis che potete ottenere in regalo da questo momento grazie allo store GOG.com:

Non ci sono state dunque ulteriori inclusioni rispetto all’ultima volta che è stata proposta la promozione, ma si tratta sempre di un’ottima occasione per fare vostri gratis questi titoli, qualora non ne abbiate già approfittato.

Looking for a new game?

We have over 30 FREE titles you can grab right now

From strategies to platform games, you're sure to find something worth playing!

https://t.co/cjc17BXroV pic.twitter.com/Hf0ECD8WkB

— GOG.COM (@GOGcom) March 28, 2022