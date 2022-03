Epic Games Store, nuovo gioco gratis (ed è un adrenalinico mix di generi)

Oggi, 24 marzo 2022, Epic Games Store ha reso disponibile ancora una volta la sua nuova offerta legata ai giochi gratis da scaricare senza costi aggiuntivi.

In maniera abbastanza differente rispetto a servizi come Xbox Game Pass o PlayStation Now, non dovrete essere in possesso di alcun abbonamento per accedere al catalogo di giochi: vi basterà infatti avere un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

Se la scorsa settimana abbiamo avuto un horror da brividi davvero niente male, è ora il turno di un gioco altrettanto interessante e che farà la gioia dei nostalgici.

Ad ogni modo, nel caso vi siate persi qualche gioco per strada, sulle nostre pagine trvoare la lista di tutti i giochi gratis di Epic Games Store dal 2018 ad oggi.

A partire dalle 17 di oggi è infatti disponibile un nuovo gioco gratis, scaricabile a costo zero per i prossimi sette giorni: stiamo parlando di Demon’s Tilt.

Si tratta, di base, di un gioco di flipper che strizza l’occhio ai classici del genere e ai titoli per SEGA Mega Drive (specie per la colonna sonora) e che unisce anche meccaniche da sparatutto e action game.

Ecco la descrizione ufficiale, seguito da un trailer del gioco:

«Il Turboflipper è tornato! Più grande, con più cattivi, più segreti e più proiettili! Demon’s Tilt introduce elementi di sparatutto e hack ‘n’ slash nel mondo dei videoflipper».

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

