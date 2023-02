GOG vi regala 2 nuovi giochi gratis, ma non sono affatto adatti a tutti

Il noto store online GOG.com ha appena svelato un nuovo giveaway decisamente particolare, dedicato a due gestionali decisamente non idonei per un pubblico più giovane, a causa di temi maturi non adatti a un contesto familiare o lavorativo.

Il negozio gestito dal gruppo degli autori di The Witcher 3 (che trovate anche su Amazon) ha infatti deciso di offrire a tutti i suoi utenti entrambi i capitoli della serie Biing, gestionali ospedalieri con forti temi a sfondo sessuale e folli proprio come poteste immaginarvi.

Curiosamente, questa settimana anche Fanatical aveva deciso di fare ai suoi utenti un omaggio simile, offrendo ben 7 titoli della serie Leisure Suit Larry su Steam. Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo, la promozione è però ormai terminata per esaurimento scorte.

In questo caso, la promozione è principalmente riservata al primo capitolo della serie, ma GOG ha deciso di offrire anche il secondo episodio come «bonus». Tuttavia, quest’ultimo è disponibile solo in lingua tedesca, rendendolo dunque di difficile comprensione per molti potenziali utenti.

Il giveaway fa parte di un’iniziativa per promuovere la nuova svendita «We Love Games» attualmente in corso sullo store, ma non sarà necessario effettuare alcun acquisto per assicurarvi questi due nuovi folli giochi gratis.

Non dovrete fare altro che dirigervi alla home page dello store al seguente indirizzo, scorrere in basso fino a individuare il banner del giveaway e cliccare sul pulsante «Add to library», naturalmente dopo esservi assicurati di essere già in possesso di un account sullo store.

Se avrete eseguito l’operazione correttamente, riceverete presto una mail di conferma al vostro indirizzo di posta elettronica e potrete iniziare a scaricare gratis i vostri nuovi irriverenti simulatori ospedalieri.

Qualora foste alla ricerca di ulteriori giochi gratis da riscattare sui vostri PC, vi ricordiamo che lo scorso venerdì sono stati svelati i nuovi omaggi settimanali disponibili su Prime Gaming. Inoltre, non dimenticatevi di aggiungere alla vostra raccolta l’ultimo gioco gratis settimanale di Epic Games Store.