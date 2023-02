Prime Gaming, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis settimanali

Continuano anche oggi le distribuzioni settimanali di giochi gratis su Amazon Prime Gaming: a partire dal mese di febbraio, l’iniziativa riservata agli abbonati ha infatti deciso di modificare la propria strategia, proponendo non più tutti i titoli gratuiti previsti in contemporanea, ma distribuendoli gradualmente lungo tutto il mese.

Il servizio disponibile solo per gli utenti iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) ha dunque deciso di proporre nuovi titoli in omaggio lungo ogni venerdì del mese: da adesso potrete dunque scaricare 2 nuovi giochi gratuiti, senza alcun costo aggiuntivo.

Dopo aver già scoperto gli ultimi omaggi settimanali, da adesso è arrivato dunque il momento di aggiungere alla vostra raccolta altre due interessanti produzioni: non sarà richiesto alcun account aggiuntivo, dato che saranno disponibili tramite l’apposita Amazon Games App.

I nuovi titoli gratuiti della settimana sono One Hand Clapping e BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, due prodotti molto diversi e, per questo motivo, adatti alle differenti esigenze degli utenti iscritti.

One Hand Clapping è uno dei nuovi giochi gratis disponibili su Prime Gaming.

One Hand Clapping è sicuramente la proposta più affascinante tra i 2 giochi gratuiti settimanali: si tratta infatti di un gradevole platformer bidimensionale in cui dovrete controllare il protagonista con il suono della vostra voce.

Significa che dovrete anche alterare il tono e la frequenza della voce per poter fare progressi, rappresentando un’idea di gioco sicuramente originale.

BATS Bloodsucker Anti-Terror Squad è invece un omaggio ai giochi a scorrimento laterale dell’era 16-bit: in questa produzione con un gameplay stile arcade dovrete sparare, affettare e combattere con tempismi perfetti fino all’ultimo pixel.

Per poter riscattare i vostri nuovi giochi gratis Prime Gaming, basterà dirigersi alla seguente pagina ufficiale, effettuare l’accesso con un account attualmente iscritto al servizio in abbonamento e accedere alla sezione «Giochi settimanali», per poi procedere al riscatto e seguire le istruzioni su schermo per il download dell’apposita app.

Ricordiamo che i regali del mese non sono però ancora terminati, dato che dal prossimo venerdì saranno ufficialmente disponibili ulteriori giochi gratis sul servizio in abbonamento.

Vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena saranno scaricabili: nel frattempo, vi rimandiamo alla lista completa di titoli in arrivo a febbraio.