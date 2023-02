Steam vi regala 8 giochi gratis, ma solo per pochi giorni: ecco come averli

Da oggi e solo per pochi giorni potete ufficialmente approfittare di nuove incredibili promozioni valide per tutti gli utenti su Steam: potete infatti aggiungere al vostro catalogo ben 8 giochi gratis, senza che sia necessario effettuare alcun acquisto.

Le nuove iniziative vi permetteranno infatti di riscattare non solo 7 giochi della serie Leisure Suit Larry (trovate il capitolo Wet Dreams Dry Twice su Amazon), ma anche l’originale FurryFury Smash & Roll, attualmente disponibile come free-to-play ma che sta per diventare un gioco a pagamento.

Per riscattare i giochi della serie Leisure Suit Larry, che includono i primi 7 capitoli della serie, non dovrete fare altro che assicurarvi di essere in possesso di un account sullo store Fanatical e di aver collegato il vostro account Steam.

Una volta eseguita questa semplice operazione — per la quale non sarà necessario effettuare alcun acquisto — dovrete semplicemente dirigervi al seguente indirizzo, accettare l’iscrizione alla newsletter di Fanatical e procedere con la “transazione” a 0 centesimi: se avrete eseguito l’operazione con successo, potrete dirigervi ai vostri ordini e svelare il codice per riscattare Leisure Suit Larry Retro Bundle sul vostro account.

Per quanto riguarda invece FurryFury Smash & Roll, non sarà necessaria l’iscrizione ad alcuno store aggiuntivo: basterà semplicemente dirigersi alla pagina ufficiale su Steam e fare clic sul pulsante «Aggiungi alla libreria» per essere sicuri che rimanga per sempre nel vostro catalogo.

Il titolo diventerà infatti un gioco a pagamento a partire dal 17 febbraio, ma se lo aggiungerete alla vostra libreria potrete assicurarvi di continuare a giocarci senza alcun costo aggiuntivo.

La promozione relativa a Leisure Suit Larry Retro Bundle con i primi 7 giochi della serie durerà invece ancora per altri 6 giorni o fino a esaurimento scorte: vi consigliamo dunque di approfittarne il prima possibile per divertirvi con i grandi classici dall’umorismo scorretto e decisamente non adatto a un pubblico giovane.

E se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da riscattare su PC, vi ricordiamo che pochi giorni fa sono stati rilasciati nuovi omaggi settimanali su Prime Gaming. Inoltre, avete ancora poche ore a disposizione per scaricare l’ultimo gioco gratis di Epic Games Store.

Se ancora tutto ciò non fosse sufficiente, Xbox Game Pass ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti iscritti un nuovo gioco gratis per celebrare la festa di San Valentino, naturalmente anche su PC.