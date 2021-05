GOG, svelate le nuove offerte della settimana: post-apocalittici e zombie

GOG.com ha svelato una nuova tornata di offerte settimanali su alcuni dei giochi più desiderati del panorama PC.

Lo store della casa di Cyberpunk 2077 ha scelto in particolare due temi, ovvero ha tagliato i prezzi sui giochi post-apocalittici e su quelli con zombie.

Su PC, sono ancora in corso le follie di metà settimana di Steam, che hanno portato a sconti proprio sullo shooter RPG dell’editore polacco.

Su PlayStation, invece, il PS Store sta portando avanti la sua promozione sui titoli retrò e sui remaster per PS4 e PS5.

Il negozio dei creatori di The Witcher 3 mette però sul piatto a partire da oggi e per i prossimi sette giorni numerosi titoli particolarmente appetiti all’utenza PC.

Nei prodotti a tema post-apocalittici figurano questi giochi, scontati fino al 90% (per la lista completa raggiungete lo store):

Frostpunk

This War of Mine

Singularity

The Technomancer

STALKER Call of Pripyat

STALKER Clear Sky

STALKER Shadow of Chernobyl

Wasteland Remastered

Wasteland 2 Director’s Cut

Nowhere Prophet

Far Cry

Far Cry 2

Tra le migliori opportunità, come non menzionare tutto lo scibile della serie STALKER, ad un passo dall’uscita del nuovo capitolo.

Per la stessa durata, invece, trovate questi titoli a base di zombie – anch’essi scontati fino ad un sontuoso 90%:

Deadlight Director’s Cut

The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut

Guns, Gore & Cannoli 2

The Walking Dead The Final Season

Legacy of Kain Soul Reaver 2

Dying Light The Following Enhanced Edition

The Final Station

Insomma, una scelta ampissima su GOG per gli amanti della fine del mondo, che sia in una maniera o in un’altra.

Se giocate su PC e non vi bastano i saldi, non potete lasciarvi sfuggire i 5+ giochi gratuiti offerti agli abbonati ad Amazon Prime.

Similmente, potete portarvi a casa ancora per qualche giorno il giveaway settimanale di Epic Games Store – e stavolta è un big.

Per i giocatori console, invece, non sono da perdere questi sconti per Xbox, che si rinnoveranno già domani.