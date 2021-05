Amazon Prime vi regala un nuovo gioco gratis, è un apprezzato roguelike

Amazon Prime ha appena reso disponibile gratuitamente a tutti i suoi utenti un nuovo gioco scaricabile: si tratta di un difficile action RPG con elementi roguelike.

Tra i tanti servizi aggiuntivi che potrete ottenere abbonandovi ad Amazon Prime avrete infatti anche diversi giochi gratis, di cui cinque saranno sempre disponibili ogni mese.

Significa che avete ancora tempo fino al primo giugno per poter riscattare i cinque giochi gratis disponibili per il mese di maggio.

La scorsa settimana c’è stato inoltre un’ulteriore sorpresa gradita, che ha portato i giocatori all’interno del Far West con un nuovo apprezzato titolo.

Mana Spark è il nuovo gioco disponibile gratuitamente su Amazon Prime.

Anche questa settimana, Amazon ha dunque deciso di regalare un nuovo gioco gratis: si tratta di Mana Spark, un titolo sviluppato da BEHEMUTT e Kishimoto Studios che presenta un sistema di combattimento che ricorda molto i soulslike.

In questo action RPG roguelike, i giocatori dovranno esplorare un oscuro e temibile dungeon, combattendo allo stesso tempo tanti nemici scaltri che si alleeranno per poterci sconfiggere.

Il titolo ha una valutazione Molto positiva su Steam ed è acquistabile dal negozio a 9,99€, ma gli abbonati ad Amazon Prime potranno godersi questo difficile gioco gratuitamente.

Per poterlo riscattare e scaricare gratis, dovrete semplicemente recarvi alla pagina ufficiale di Amazon Prime Gaming cliccando qui, scorrere in basso fino alla sezione dedicata ai giochi gratuiti e cliccare su Mana Spark per aggiungerlo alla vostra raccolta.

A quel punto, potrete utilizzare l’app Amazon Games per accedere al vostro account e godervi il vostro nuovo regalo ogni volta che vorrete.

Mana Spark sarà disponibile per il riscatto gratuito fino al 18 giugno: vi suggeriamo dunque di affrettarvi e di non perdere quest’occasione.

Avete inoltre ancora pochi giorni, fino al 28 maggio, per poter scaricare gratuitamente anche un’apprezzata avventura punta e clicca indie.

Fino al 4 giugno potrete inoltre scaricare un tributo a Myst, sempre grazie al vostro abbonamento ad Amazon Prime.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis su PC, vi ricordiamo che Epic Games offrirà solo per poco tempo un ulteriore titolo senza costi aggiuntivi.