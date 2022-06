GOG regala altro gioco gratis: è la remaster di un classico

GOG sta regalando la versione rimasterizzata del classico gioco d’azione e avventura Flashback. Per i prossimi tre giorni, i giocatori di PC possono visitare la pagina del negozio e acquistare la loro copia gratis.

Disponibile anche in formato pacchettizzato su console Nintendo Switch assieme al precedente Another World (su Amazon trovate il tutto a prezzo davvero basso), si tratta di fatto di uno dei classici 2D migliori di sempre.

Senza contare che proprio ieri GOG aveva deciso di celebrare questa domenica offrendo ai nuovi fan un nuovo gioco gratis, un’avventura grafica ambientata in un mondo post-apocalittico.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Flashback è disponibile in forma totalmente gratis, senza quindi dover spendere un singolo centesimo.

Flashback è stato uno dei primi giochi a utilizzare la tecnologia di motion capture per ottenere animazioni più realistiche, con sfondi interamente disegnati a mano e un’avvincente trama fantascientifica.

La sua versione rimasterizzata è dotata di filtri grafici post-FX, suoni e musiche completamente rivedute, una nuovissima funzione “Rewind”, variabile in base al livello di difficoltà e tutorial per chi ha bisogno di un piccolo aiuto.

Potete scaricare la vostra copia gratuita del gioco cliccando a questo indirizzo. Poco sotto, trovate il trailer ufficiale di questo piccolo, grande classico da riscoprire.

Ricordiamo in ogni caso che o storico franchise di Flashback, uscito per la prima volta nel 1992, è pronto a tornare con un sequel, mostrato anche alla Summer Game Fest.

Forte di un look 2.5-D e sviluppato da Microids, Flashback 2 sarà un action platform sci-fi che riporta sulle scene Conrad B. Hart, dopo 30 anni di silenzio. Il titolo sarà disponibile il prossimo inverno su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Restando in tema di giochi gratis su PC, vi ricordiamo che Bethesda ha da poco deciso di offrire in omaggio alcuni amatissimi capitoli di The Elder Scrolls.