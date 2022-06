GOG vi regala un nuovo gioco gratis: è un’avventura post-apocalittica

GOG ha deciso di celebrare questa domenica offrendo ai nuovi fan un nuovo gioco gratis: lo store di CD Projekt si sta infatti dimostrando particolarmente generoso nelle ultime settimane, proponendo tanti omaggi senza costi aggiuntivi.

Questa volta gli utenti potranno approfittare di un'avventura grafica ambientata in un mondo post-apocalittico.

Si tratta di Beautiful Desolation, il punta e clicca isometrico sviluppato da The Brotherhood nel quale dovrete lottare per la vostra vita contro nemici potenti in un futuro molto lontano.

Un nuovo generoso regalo dunque disponibile per tutti gli utenti PC, seppur per un periodo limitato, a differenza di quanto invece accaduto con il rilancio di uno degli RPG storici più amati.

Questa intrigante avventura in 2D isometrico possiede un affascinante stile estetico punk tribale e possiede una colonna sonora composta da Mick Gordon, celebre per i suoi lavori su saghe leggendarie come Doom e Wolfenstein.

In questo titolo interpreterete un uomo fuori dal tempo alla ricerca di suo fratello: dovrete esplorare tantissimi diversi territori, stringere nuove amicizie e superare intriganti rompicapi.

Beautiful Desolation sarà disponibile gratuitamente fino a lunedì 20 giugno: per poter approfittare dell’offerta non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, individuare il banner dedicato al giveaway e fare clic sul pulsante «Yes, and claim the game», dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato l’accesso con il vostro account GOG.

Se avrete eseguito l’operazione correttamente, in pochissimi istanti il vostro nuovo gioco gratis sarà aggiunto alla vostra raccolta e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis su PC, vi ricordiamo che Bethesda ha deciso di offrire in omaggio alcuni amatissimi capitoli di The Elder Scrolls.

Inoltre, vi ricordiamo che è già disponibile il nuovo gioco gratis settimanale di Epic Games Store: si tratta di un metroidvania davvero interessante.