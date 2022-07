EA cambia tutto: tante novità gratis per i fan di Dragon Age e Mass Effect

EA ha deciso di fare una gradita sorpresa a tutti i giocatori PC che possiedono i primi capitoli originali di Mass Effect e Dragon Age, ideati da BioWare: il publisher ha infatti deciso di annunciare un grande cambiamento, proponendo tanti nuovi contenuti gratis.

Questi titoli utilizzavano infatti in passato una valuta virtuale necessaria per le microtransazioni su Origin, ovvero i punti BioWare: convertendo soldi veri in questi punti speciali era poi possibile acquistare i DLC per i titoli più amati della compagnia.

Sebbene adesso, almeno per quanto riguarda Mass Effect, non sia più necessario procedere all’acquisto grazie alla Legendary Edition (la trovate anche su Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon), chiunque fosse ancora in possesso dei giochi originali doveva obbligatoriamente passare dalla conversione per potersi godere le esperienze complete.

Da questo momento, questa procedura non solo non sarà più necessaria, ma arriva con un gradito annuncio a sorpresa: EA ha infatti deciso di rendere gratis da questo momento i DLC di Mass Effect 2, Mass Effect 3, Dragon Age Origins e Dragon Age II.

La grande novità è stata annunciata tramite una e-mail che il publisher ha inviato a tutti i suoi iscritti, che vi riporteremo parzialmente qui di seguito:

«Ti informiamo che, a partire dall’11 ottobre 2022, i punti BioWare non saranno più disponibili come valuta nel negozio Origin. Altre valute come i cristalli e il platino in altri titoli BioWare non sono interessate. Per supportarti nell’ambito di questa modifica, la maggior parte dei DLC (contenuti scaricabili) che in precedenza erano acquistabili solo con punti BioWare sono ora disponibili gratuitamente».

L’azienda ha poi confermato che la modifica riguarderà in particolare i quattro titoli citati in precedenza: l’unica eccezione riguarda l’acquisto dei pacchetti multigiocatore di Mass Effect 3, che necessiteranno ancora dei punti BioWare e che resteranno disponibili per l’acquisto per ulteriori 90 giorni.

In ogni caso, EA ha già confermato che qualunque contenuto precedentemente acquistato continuerà a restare in vostro possesso, senza ulteriori modifiche: si tratta dunque di una gradita sorpresa per tutti gli utenti PC che potranno decidere di scoprire contenuti aggiuntivi mai sbloccati.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che avete ancora pochissimi istanti per poter riscattare Mass Effect Legendary Edition gratis tramite Prime Gaming: l’offerta presto sarà rimossa, in occasione del termine del Prime Day.

Per molti fan, la notizia di EA sarà un’occasione perfetta per rivisitare Mass Effect 2, probabilmente il capitolo più amato della trilogia: una delle novità più apprezzate è stata possibile solo grazie alla passione dei fan.

Nel frattempo, c’è ancora molta attesa per scoprire tutte le novità sul prossimo capitolo di Dragon Age, che oggi sappiamo si chiamerà ufficialmente Dreadwolf.