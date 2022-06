GOG esagera e offre un nuovo gioco gratis: è un grande thriller psicologico

Continuano le grandi promozioni di GOG, il noto store online per i giocatori PC ideato da CD Projekt, che ha deciso di offrire ancora una volta per un periodo limitato un nuovo gioco gratis.

A partire da oggi potrete riscattare senza costi aggiuntivi Sanitarium, un thriller horror psicologico narrato come avventura punta e clicca, particolarmente indicato dunque per chi ama giocare utilizzando il mouse (di cui potete trovare un’ampia gamma di prodotti dedicati al gaming su Amazon).

Una promozione sicuramente sorprendente per molti appassionati, alla luce del fatto che su GOG è ancora disponibile il giveaway relativo a un GDR strategico sci-fi di uno dei franchise più amati di sempre.

L’offerta resterà disponibile soltanto per 48 ore: significa che avrete tempo fino all’8 giugno per poter approfittare del vostro nuovo horror gratis.

Sanitarium venne lanciato su PC nel 1998 e si dimostrò immediatamente un enorme successo, che contribuì a rendere DreamForge una compagnia videoludica di alto profilo: in questa avventura horror dovrete trovare indizi, risolvere puzzle e arrivare alla fine di un percorso, il tutto dopo essersi inizialmente risvegliati in un folle manicomio medievale.

Si tratta ancora oggi di uno degli horror psicologici più surreali e coinvolgenti mai realizzati e che ha rappresentato una pietra miliare importante per il genere: grazie a GOG potrete dunque riscoprirlo senza dover spendere nemmeno un centesimo.

️Grab a free copy of "Sanitarium" at #GOG for 48 hours!

https://t.co/yyfUfgkn1k

GOG is giving away free copies of Sanitarium a legendary psychological horror adventure game! This free game promo is only available for a limited time (48 hours) so grab a free copy today! pic.twitter.com/fMCYGtnnvh

— Free Steam Games (@SteamGamesPC) June 6, 2022