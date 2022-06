GOG vi regala un nuovo gioco gratis sci-fi, ma solo per poche ore

GOG e Games Workshop hanno deciso di inaugurare una nuova imperdibile promozione che consentirà a tutti gli utenti di scaricare un nuovo gioco gratis appartenente a uno dei franchise sci-fi più amati di sempre.

Si tratta di Warhammer 40,000 Chaos Gate, il classico GDR strategico a turni ambientato nel celebre e amatissimo universo ideato da Games Workshop (di cui potete acquistare tanti prodotti a tema su Amazon).

Grazie allo store online di CD Projekt potrete infatti riscattare un apposito bundle a tema, senza dover spendere senza un centesimo, che includerà non soltanto il gioco base ma anche tantissimi contenuti aggiuntivi.

La promozione dedicata a Warhammer 40,000 Chaos Gate sarà disponibile fino all’8 giugno alle ore 19.00: significa dunque che avrete a disposizione solo poche ore per poter fare vostro questo gradito regalo su PC.

Il titolo sviluppato da Random Games venne originariamente lanciato nel 1998 e solitamente sarebbe acquistabile a 9.99$, ma grazie alla nuova promozione di GOG potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete completamente gratis.

Lo store degli autori di The Witcher sta infatti distribuendo a tempo limitato il Warhammer Skulls 2022 Digital Goodie Pack, che oltre a questo imperdibile gioco gratis vi offrirà anche il concept art book di Warhammer Mark of Chaos, diversi wallpaper a tema e sconti da utilizzare con diversi partner selezionati.

Per approfittare di questa offerta e scaricare gratis Warhammer 40,000 Chaos Gate non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e aggiungere il prodotto al carrello, per poi completare la transazione che, ricordiamo nuovamente, non vi costerà nemmeno un centesimo.

Dopo aver portato a termine l’operazione, in breve tempo il vostro nuovo omaggio gratuito e tutti i relativi bonus dedicati saranno aggiunti sul vostro account GOG.com, pronti per essere scaricati sul vostro dispositivo preferito.

