Xbox offre un nuovo gioco gratis, a sorpresa (è una grande avventura narrativa)

Dontnod Entertainment (i quali hanno da poco cambiato nome in Don’t Nod) ha rilasciato Tell Me Why alla fine del 2020 su console Xbox e PC, un gioco nello stile del team che ha dato i natali alla serie di Life is Strange.

Come la maggior parte dei giochi del genere (che trovate anche su Amazon) il titolo è stato rilasciato anche in una versione a episodi.

Se non avete avuto modo di provarlo lo scorso anno, forse è ora giunto il momento per farlo: ko sviluppatore ha infatti annunciato che il primo capitolo del gioco è ora disponibile gratis per tutti i giocatori, sia su PC che su Xbox.

Tell Me Why è quindi scaricabile gratuitamente su Xbox Store e Windows Store: si pensa che l’iniziativa sia atta a festeggiare l’inizio del Pride Month, il mese dedicato all’orgoglio LGBTQ+.

La descrizione ufficiale del gioco recita: «Tell Me Why è l’ultima avventura narrativa di DONTNOD Entertainment, lo studio alle spalle della famosa serie di Life is Strange».

«In questa storia profonda e ricca di mistero, i gemelli Tyler e Alyson Ronan si riuniscono e usano il loro legame soprannaturale per svelare i ricordi della loro bella ma tormentata infanzia. Ambientato in una magnifica cittadina dell’Alaska, Tell Me Why presenta personaggi realistici, tematiche profonde e scelte avvincenti.»

Da quello che è possibile notare sul sito ufficiale di Xbox, il gioco è disponibile gratuitamente nella sua versione completa, vale a dire il pacchetto contenente tutti e tre i capitoli. Non è chiaro quanto possa durare l’offerta, sebbene non è da escludere che sarà valida per tutto il mese.

Restando in tema, sono stati appena svelati anche i nuovi attesissimi sconti settimanali di Xbox Store, con giochi disponibili in sconto fino al 95%.

Ma non solo: anche PlayStation Store ha svelato la nuova offerta settimanale disponibile per tutti gli utenti, come ogni mercoledì.