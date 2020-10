Godfall PS5, l’edizione retail (e il suo interno) in alcuni scatti dal vivo

Gearbox è attualmente in procinto di lanciare Godfall, una nuova IP potenzialmente molto interessante e che promette di iniziare a fare percepire un primo, vero assaggio di next-gen (il gioco è infatti previsto anche su console PS5).

Ora, il co-fondatore dello studio di sviluppo Randy Pitchford ha orgogliosamente pubblicato sul proprio profilo Twitter personale alcuni scatti che ritraggono una copia fisica su disco di Godfall.

Nelle immagini, visionabili poco sotto, possiamo anche ammirare la box art ufficiale del gioco, oltre al disco e ai voucher presenti all’interno della custodia. Gli scatti fanno riferimento alla versione americana del gioco (sebbene l’edizione europea non dovrebbe differire in alcun modo).

Attention fellow game lovers, peers and enthusiasts: Behold the first Playstation 5 game! Hot off the presses, this is the first to manufacture next gen retail game in the world. Congratulations to Counterplay Games and the team here at Gearbox Publishing! pic.twitter.com/ki9YbynRIe — Randy Pitchford (@DuvalMagic) October 14, 2020

Attenzione, amici amanti dei videogiochi, colleghi e appassionati: ecco il primo gioco per PlayStation 5! Fresco di stampa, questo è il primo titolo di nuova generazione venduto al dettaglio nel mondo. Congratulazioni a Counterplay Games e al team di Gearbox Publishing!

Ricordiamo anche che alcuni giorni fa Dick Heyne, Technical Producer di Counterplay Games, ha discusso dell’endgame, rivelando che non sarà la “fine” dell’avventura principale per come la intendiamo noi. Avete già visto anche l’intro del gioco e le varie edizioni speciali rese disponibili a breve?

In Godfall vestiremo i panni di un valoro cavaliere dell’Ordine, il quale sarà chiamato a impedire la distruzione del mondo in seguito a un evento che minaccia di distruggere ogni essere vivente. Il team Counterplay Games ha confermato che il gioco non sarà un GaaS in stile Destiny, e che sfrutterà le caratteristiche del pad DualSense di PS5 (in primis, i grilletti adattivi e il feedback aptico).

Godfall vedrà la luce per console PlayStation 5 e PC via Epic Games Store il 12 novembre 2020 in America e il 19 novembre 2020 in Europa (Italia inclusa).