Godfall, l’endgame non sarà la fine del gioco: svelati tutti i dettagli

Come sicuramente saprete, Gearbox è al lavoro su un promettente titolo d’azione che – perlomeno in base a ciò che è stato mostrato sino ad ora – metterà alla luce i muscoli della next-gen Sony in arrivo: stiamo parlando di Godfall.

Ora, la redazione di GameByte ha parlato nuovamente con Dick Heyne, Technical Producer di Counterplay Games, discutendo anche e soprattutto dell’endgame, il quale non sarà la “fine” dell’avventura principale.

Come con qualsiasi gioco che prevede il gioco online, gli sviluppatori devono assicurarsi che ci sia abbastanza carne al fuoco per far sì che i giocatori non abbandonino il titolo dopo la prima run. Godfall avrà in serbo varie chicche una volta completato la missione principale.

Ecco le parole di Heyne al riguardo:

Il nostro obiettivo è creare coinvolgenti loop di fine gioco che continueranno a sfidare e premiare i giocatori. La battaglia non finirà una volta sconfitto l’avversario principale. Un esempio di tutto ciò è la Tower of Trials. [ToT] è una modalità sfida in stile roguelike all’interno di The Monolith.

Il Technical Producer ha poi continuato, specificando che «[la modalità] può essere giocata da solo o in co-op. Man mano che i giocatori completano le prove di combattimento progredendo con l’ascensore presente al centro di The Monolith, i nemici diventeranno sempre più forti. Fortunatamente, i giocatori potranno guadagnare bonus e ricompense oggetto man mano che progrediranno.»

Heyne ha poi aggiunto che «I giocatori dovranno completare prima l’Elevator Encounter Trial sconfiggendo ondate di nemici per essere ricompensati con le “Chiavi”, una valuta specifica della ToT, le quali saranno resettate a zero quando il giocatore deciderà di abbandonare la Tower of Trials.»

Un'immagine di Godfall.

Infine, «gli utenti sceglieranno il tipo di ricompensa che vorranno guadagnare successivamente selezionando una porta con l’icona del tipo di ricompensa corrispondente presente su di essa. Ci sono diversi tipi di tipi di ricompensa che il giocatore potrà ottenere, ottenibili solo varcando la soglia e portando a termine il il Room Encounter Trial.»

Ricordiamo che in Godfall vestiremo i panni di un cavaliere dell’Ordine che, assieme agli altri membri del clan, dovrà impedire la distruzione del mondo in seguito a un evento che minaccia di distruggere ogni cosa sulla Terra. Ma non solo: Counterplay Games ha confermato che il gioco non sarà un GaaS sulla falsariga di Destiny, e che sfrutterà le peculiarità del pad DualSense di PS5, inclusi i grilletti adattivi e il feedback aptico.

Avete già visto l’intro del gioco e le varie edizioni speciali che verranno proposte sugli scaffali?

Godfall vedrà la luce per console PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store il prossimo 12 novembre negli USA e il 19 novembre 2020 in Europa.