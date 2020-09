Godfall: l’intro del gioco è spettacolare (e abbiamo conferme sul prezzo)

AGGIORNAMENTO: GameInformer ha confermato che il gioco sarà venduto in formato retail a 70 dollari, i quali dovrebbero essere convertiti poi nei consueti 70 euro. Ecco, poco sotto, le edizioni preordinabili negli USA:

Godfall Standard – $69.99

Godfall Deluxe Edition – $89.99

Godfall Ascended – $99.99

Ogni preordine darà modo di mettere le mani sui seguenti bonus:

Godfall Starter Pack: Set di Augments e Trinkets

Chrome skins per tre Valorplates

Zer0’s longsword da Borderlands

Yellow Valorplate skin per Typhon

ARTICOLO ORIGINALE: Gearbox è al lavoro su un action game che promette di mostrare i veri muscoli della next-gen Sony in arrivo, ossia Godfall.

In un nuovo video rilasciato dallo sviluppatore possiamo ammirare l’intro ufficiale del gioco, chiamata “The Fall”. Il video, della durata di 3 minuti circa, ci mostra l’epica battaglia che farà da sfondo alle vicende del gioco.

In un suggestivo universo dalle tinte fantasy medievale, in Godfall vestiremo i panni di un cavaliere di un Ordine. Questi, assieme agli altri membri del clan, dovrà impedire la distruzione del mondo in seguito a un evento che minaccia di distruggere ogni cosa per sempre.

Potete visionare il filmato come di consueto, nel player sottostante:

Avete già visto anche il recente trailer in 4K dedicato al titolo in questione, nel quale è anche possibile notare la Zero’s Sword, ossia il bonus pre-ordine legato alla saga di Borderlands?

Godfall prende in ogni caso spunto da Le Cronache della Folgoluce, una nota saga di romanzi fantasy scritta da Brandon Sanderson (ancora in corso di pubblicazione). Il gioco gearbox si presenta come looter slasher dai creatori di Duelyst ed è stato annunciato la prima volta ai The Game Awards 2019.

Ma non è tutto: Counterplay Games ha confermato che il gioco non includerà microtransazioni e non sarà un GaaS sulla falsariga di Destiny, cosa questa che aveva mandato nel panico una gran fetta di giocatori

Infine, Godfall – che includerà tra le altre cose anche una promettente modalità per due giocatori – sfrutterà varie particolarità del pad DualSense di PS5, vedi i grilletti adattivi e il feedback aptico, in modo tale da restituire al giocatore sensazioni specifiche ad ogni arma impugnata.

Godfall vedrà la luce per console PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store il prossimo 12 novembre negli USA e il 19 novembre 2020 in Europa.