Godfall è una sorpresa o una delusione? A quanto pare la seconda

Godfall è la nuova IP in arrivo su PS5 e PC: sviluppato da Counterplay Games e prodotto da Gearbox Software.

Il titolo sarà in ogni caso disponibile anche su altre piattaforme – e quindi con molta probabilità anche su piattaforma Xbox Series X|S – dopo il 21 maggio 2021.

Ora, sul portale Metacritic sono apparse le prime recensioni da parte della stampa specializzata estera, le quali ci permettono di farci un’idea delle qualità del nuovo action di prossima generazione.

Un'immagine di Godfall.

A quanto pare, però, la partenza di Godfall non è stata delle migliori: la versione PS5 del gioco è infatti al momento stabile con un metascore di soli 62 su 100, mentre la versione PC è ferma a 60 su 100.

Poco sotto, trovate un’elenco di voti assegnati da alcuni portali esteri relativamente alla versione PlayStation 5:

God is a Geek 85

JeuxActu 70

Destructoid 70

PlayStation Universe 60

Hardcore Gamer 60

Metro GameCentral 50

EGM 40

Insomma, a conti fatti il gioco sembra stia sfiorando voti tra il buono e il sufficiente: tra qualche giorno anche noi di SpazioGames saremo in grado di farvi leggere cosa ne pensiamo del gioco (ragion per cui restate sulle nostre pagine per non perdervi gli aggiornamenti del caso).

Ricordiamo inoltre che il gioco non sarà un GaaS in stile Destiny ma sfrutterà a dovere le caratteristiche del pad DualSense di PS5 (inclusi i grilletti adattivi e il feedback aptico).

Godfall è disponibile per console PlayStation 5 dal 12 novembre 2020 in America, e sarà giocabile anche in Europa – Italia inclusa – dal 19 novembre 2020, giorno in cui PS5 arriverà nei negozi. Su PC il titolo è scaricabile via Epic Games Store.