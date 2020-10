Godfall, 10 minuti di intensa boss fight dalla versione PS5

Godfall sarà tra i giochi di lancio di PS5, ed è stato non a caso al centro della prima tornata di hands on sulla console di youtuber e media giapponesi.

Da quel lungo coverage arriva oggi un video di ben 10 minuti che mostra il titolo di Counterplay Games nella sua versione per la console next-gen.

Il video è stato condiviso dal canale YouTube giapponese ITmedia NEWS e contiene gameplay mai visto prima.

Nella clip, possiamo assistere ad una boss fight che costituisce un buon esempio di quello che possiamo aspettarci dai combattimenti più complessi del gioco.

La battaglia in sé è abbastanza lunga e, come potete vedere nella clip, anche alquanto impegnativa visto che lo stesso youtuber vede diverse volte la schermata di game over.

Tradizionalmente, possiamo vedere il boss, una sorta di gigante meccanico, sferrare colpi ravvicinati e sulla distanza, adoperando pure caratteristiche di fuoco per avere la meglio sul protagonista.

Godfall, è stato spiegato di recente, richiederà una connessione costante alla rete Internet, ma ciò non vuol dire che sarà un service game.

Se volete vedere altro del titolo di lancio di PS5, potete recuperare la spettacolare introduzione filmata del gioco.