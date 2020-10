Godfall richiederà una connessione ad Internet fissa su PS5 e PC, come confermato dallo sviluppatore Counterplay Games.

L’indiscrezione è trapelata dalla pagina del gioco sul sito ufficiale di PlayStation 5 ed è stata puntualizzata su Twitter dalla software house.

Godfall is not a service game, but does require an internet connection to play. — Godfall (@PlayGodfall) October 2, 2020

La dicitura «Online Play Required» sul sito PlayStation non lasciava molto spazio ai dubbi, ma CounterPlay ci ha tenuto comunque a replicare.

«Godfall non è un service game», ha precisato lo studio, in riferimento alla natura del gioco con un inizio e una fine come i più tradizionali single-player.

Il gioco è stato accostato spesso a Destiny come genere e ispirazione, ma questo accostamento è soltanto in parte corretto, evidentemente.

Ad ogni modo, pur non essendo un service game, «richiede una connessione ad Internet per giocare», precisano dal team di sviluppo.

Questo vuol dire che persino per giocare in solitaria e lungo la storia principale gli utenti dovranno essere connessi alla rete, senza la quale il titolo non partirà neppure.

Godfall è stato il primo gioco ad essere presentato per PlayStation 5 lo scorso dicembre e sarà disponibile al lancio della console.