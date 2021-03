God of War, un ragazzo supera un lutto grazie al gioco

Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler sulla trama di God of War, proseguite quindi solo ed esclusivamente se avete portato a termine il titolo in questione.

Il soft reboot della saga di Kratos, uscito nel 2018 su PlayStation 4, è sicuramente un gioco realmente emozionante, specie per un comparto narrativo decisamente più marcato rispetto ai capitoli precedenti del franchise, maggiormente incentrati sull’azione senza sosta.

"Più aspetterai e peggio sarà, Kratos..."

Ora, via Reddit, sembra che un giocatore abbia “usato” il gioco targato Santa Monica per superare un grave lutto, ossia quello della madre venuta a mancare di recente.

Il ragazzo ha infatti pubblicato un breve messaggio per raccontare la sua storia, una storia da cui sembra esserne uscito migliore, nonostante l’atroce perdita di cui è stato suo malgrado protagonista.

Mia madre è morta un paio di settimane fa. Ho deciso di iniziare God of War per distrarmi. Ho iniziato il gioco completamente ignaro del fatto che la storia ruotasse attorno alla morte di una madre. Ora l’ho appena portato a termine. Di solito non piango, ma questo finale ha avuto un effetto molto particolare su di me, è stato quasi terapeutico. Dal profondo del mio cuore, grazie Santa Monica.

Nel finale di God of War vediamo infatti Kratos e Atreus adempiere alla promessa di Faye (moglie defunta del protagonista), spargendo le sue ceneri sulla somma più alta dello Jötunheim.

Ricordiamo anche che oggi, 22 marzo, sono ben 16 anni che negli USA vedeva la luce il gioco d’azione per PlayStation 2 destinato a cambiare per sempre il genere degli action game, ossia il primissimo God of War.

God of War, è uscito ad aprile 2018, in esclusiva assoluta su piattaforma PS4. Il gioco è giocabile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità della console current-gen Sony.

Il sequel, noto come God of War Ragnarok, è invece atteso nel corso del 2021, sebbene il giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, abbia lasciato intendere che è molto probabile un rinvio.