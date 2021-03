God of War, sconfigge 9 Valchirie senza subire danni: il video dell’impresa è epico

Chiunque abbia giocato al bellissimo God of War su PS4 ricorderà senza alcun dubbio le potenti Valchirie. Sparse tra i vari regni, le Valchirie Eir, Geirdriful, Gondul, Gunnr, Hildr, Kara, Olrun, Rota e Sigrun sono sicuramente tra gli avversari più ostici che Kratos e figlio hanno dovuto affrontare nel gioco sviluppato da Sony Santa Monica.

Ora, l’utente PlayerBit ha pubblicato un filmato che definire epico è dir poco. Nel video, che trovate poco più in basso, il temerario giocatore riesce a sconfiggete tutte e nove le Valchirie senza subire alcun danno.

Un’impresa, quella di PlayerBit, che ha dell’incredibile (chiunque abbia giocato al titolo PlayStation 4 sa benissimo che si tratta di uno dei pezzi più ostici e frustranti dell’intera avventura).

Ricordiamo che reboot di God of War è disponibile in esclusiva su console PS4 da diversi anni, sebbene il titolo sia ovviamente giocabile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità della console. Questo capitolo, che rivoluziona la serie rispetto ai precedenti capitoli grazie a un’impostazione meno action e maggiormente adventure, porta Kratos e suo figlio Atreus nello scenario della mitologia norrena.

Premiato come Gioco dell’anno ai The Game Awards 2018, il gioco di Sony Santa Monica è apparso per la prima volta sugli scaffali dei negozi a partire dal 20 aprile 2018.

Il sequel, noto al momento con il titolo di God of War Ragnarok, è invece atteso nel corso del 2021, sebbene ad oggi manchi una data di rilascio ufficiale: non è infatti da escludere un eventuale posticipo al prossimo anno, sebbene il tutto sia ancora da confermare.